Polémica por el gol anulado a Cerro ante Deportivo Maldonado por el Apertura: la jugada que originó el reclamo

Cuando corrían 28 minutos de juego entre Cerro y Deportivo Maldonado por la fecha 14 del Torneo Apertura, se dio una jugada que originó la polémica en el Estadio Luis Tróccoli. El albiceleste optó por lanzar la pelota desde un lateral al área, Juan Cruz Guasone la peinó y Nahuel Soria apareció por detrás para definir y celebrar su gol durante unos segundos.

Sin embargo, de inmediato el árbitro Bruno Sacarelo lo anuló por entender que hubo una falta previa de Guasone. La continuidad del juego se demoró unos segundos mientras el videoarbitraje (VAR) revisaba con detenimiento esta acción, hasta que confirmaron la decisión inicial del juez.

La molestia del plantel de Cerro no tardó en llegar, y de hecho el propio Soria reaccionó con una sonrisa irónica ante la indicación del árbitro. Una vez que la transmisión del partido mostró la jugada desde diferentes planos, se pudo observar que Guasone se apoyó en los hombros de Maxi González para tomar impulso y saltar, aunque no queda claro si el contacto es suficiente o no para derribarlo.