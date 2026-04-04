Racing vs. Juventud: hora y dónde ver a la Escuelita por la victoria para seguir en la cima del Torneo Apertura

Tras su enorme victoria 2-1 frente a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, Racing vuelve al Parque Roberto para continuar con la buena tendencia de resultados que ha cosechado en el último tiempo y, sobre todo, para seguir en la cima del Torneo Apertura. Su próximo adversario será Juventud de Las Piedras este sábado, a partir de la hora 10:00.

Por la Liga AUF Uruguaya 2026, el elenco que dirige técnicamente Cristian Chambian no cae desde la primera fecha del Torneo Apertura: fue el pasado 8 de febrero a manos de Deportivo Maldonado por 4-2 en el Parque Roberto.

Desde ese día el conjunto Cervecero encadenó seis triunfos (uno ante el Mirasol) y dos empates (uno fue el 1-1 frente a Nacional en el Gran Parque Central). Por esto es que lidera el primer certamen de la temporada en el fútbol uruguayo.

El único asterisco negativo para Racing en el año fue su eliminación en Copa Sudamericana. La Escuelita de Sayago cayó 1-0 ante Boston River en el Estadio Centenario el pasado 5 de marzo y eso llevó a que no pudiera entrar a la fase de grupos del torneo internacional.

Es la única manchita que tiene, hasta el momento, el equipo de Chambian que llega a su cancha y con su gente con los ánimos por las nubes luego de haber pisado fuerte en la casa de Peñarol para adueñarse de la cima del Torneo Apertura.

Enfrente tendrá a Juventud de Las Piedras que viene de capa caída, ya que no gana desde el 8 de marzo cuando doblegó a Nacional por 3-1 en el Parque Artigas. Luego llegaron cinco caídas en fila (una por Copa Libertadores ante Deportivo Independiente Medellín y cuatro por el Torneo Apertura).

A su vez, el equipo que comanda técnicamente el argentino Sebastián Méndez tiene la mira puesta en lo que será su debut en la Copa Sudamericana, ya que jugará el jueves 9 de abril ante Cienciano de Perú en el Estadio Centenario, a partir de la hora 19:00, por la primera fecha del grupo B.

Posibles alineaciones de Racing vs. Juventud de Las Piedras

Hora: 10:00.

Cancha: Parque Roberto.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Martín Soppi y Pablo Álvez.

Cuarto árbitro: Marcio Sierra.

VAR: Christian Ferreyra.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Yuri Oyarzo; Erik de los Santos, Felipe Cairus, Agustín Álvarez Wallace, Álex Vázquez; Sebastián da Silva, Tomás Habib. DT: Cristian Chambian.

Juventud de Las Piedras: Sebastián Sosa; Axel Pardo, Patricio Pernicone, Emmanuel Más; Emanuel Cecchini, Ramiro Peralta; Leonel Roldán, Mateo Izaguirre, Gastón Pereiro; Agustín Alaniz, Fernando Mimbacas. DT: Sebastián Méndez.