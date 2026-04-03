Tenso cruce entre Diego Hernández y Neymar, que se burló del uruguayo, vio la amarilla y no jugará con Flamengo

La novena fecha del Brasileirao tuvo este jueves por la noche un partido vibrante en el Estadio Urbano Caldeira, más conocido como Vila Belmiro, donde el local Santos se despachó con un claro triunfo por 2 a 0 frente al Remo en un juego que tuvo a Neymar y al uruguayo Diego Hernández como protagonistas de una caliente situación.

En un encuentro en el que se enfrentaban equipos que quieren salir de las últimas posiciones y que no atraviesan un buen momento, el local se impuso con goles de Thaciano a los 40 minutos y de Moisés Vieira da Veiga a los 82’ para sentenciar la historia.

Pero hubo una situación dentro del encuentro que tuvo como protagonistas al uruguayo Diego Hernández que defiende al Remo y a Neymar, figura del Santos.

Ya en el cierre del partido, cuando transcurrían 85 minutos, y luego de una serie de toques de Neymar en campo del equipo local, Hernández lo empujó cuando lo quiso marcar y eso provocó la reacción del jugador brasileño.

Neymar leva o terceiro cartão amarelo e não encara o Flamengo, na próxima rodada do Brasileirão. pic.twitter.com/GChS5HT0T2 — ge (@geglobo) April 2, 2026

Se generó un tumulto importante en el que intervino el árbitro Savio Pereira Sampaio, quien amonestó a los dos protagonistas y el que se llevó la peor parte fue el brasileño ya que llegó a la tercera tarjeta amarilla y se perderá el encuentro que su equipo jugará este domingo 5 de abril a la hora 17:30 frente a Flamengo en el Estadio Maracaná.

Pero no todo quedó ahí. Una vez finalizado el encuentro y visiblemente molesto tras quedar afuera del encuentro ante el Mengao, Neymar lo fue a buscar a Diego Hernández para burlarse el uruguayo mirándole el nombre de espaldas.

⚠️🇧🇷 Neymar Junior SE BURLÓ del uruguayo Diego Hernández MIRÁNDOLE EL NOMBRE luego del triunfo de Santos ante Remo.pic.twitter.com/TLdfR87rqS — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 3, 2026

El partido también tuvo otra presencia uruguaya ya que Christian Oliva arrancó como titular y fue sustituido a los 90' por Robinho Júnior en el equipo de Santos, que con el triunfo llegó a 10 puntos en nueve presentaciones hasta el momento por el Brasileirao. Los dirigidos actualmente por Cuca acumulan dos victorias, tres igualdades y cuatro caídas en este complicado inicio de temporada en su regreso a la máxima categoría de Brasil.

Por su parte, el Remo no viene nada bien en la Primera División de Brasil ya que en nueve partidos jugados suma apenas un triunfo, tres empates y cinco derrotas para tener 6 puntos y estar en el último escalón de la tabla junto a Mirassol, que tiene un encuentro menos disputado. Cabe recordar que los últimos cuatro de las posiciones al término de la temporada jugarán en la Serie B en 2027.