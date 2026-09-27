Qué partidos se juegan hoy, 27 de setiembre, por la octava fecha del Torneo Clausura, hora y dónde verlos

El Torneo Clausura tendrá hoy una cargada jornada de partidos, donde el clásico entre Defensor Sporting y Danubio en el Franzini se roba los focos.

Ambos atraviesan un preocupante momento. El violeta suma apenas dos éxitos luego del parate por el Mundial 2026, y si bien Mauricio Larriera parecía enderezar el barco con triunfos ante Deportivo Maldonado y Nacional, el desenlace fatídico en el Gran Parque Central le impidió sumar ese segundo éxito al hilo en la previa a un duelo especial como local.

La incertidumbre para el equipo del Parque Rodó crece. Si bien está cómodo en el descenso por su buen 2025, está quedando en una posición incómoda para 2027, solo teniendo por debajo a Cerro y Boston River, como los equipos que están manteniendo hoy su lugar en la Liga AUF Uruguaya.

En frente tendrá a un Danubio hundido en una crisis. La Franja llega última en la Anual y penúltima en el descenso, en una profunda racha negativa en la Liga AUF Uruguaya, donde lleva 16 partidos sin ganar, cinco meses de sequía tras aquel triunfo en el Gran Parque Central 2-1 ante Nacional.

La racha terminó con el ciclo de Leonardo Ramos y también con el de Gustavo Matosas, pero el equipo sigue sin poder enderezar la nave más allá de un agónico empate que consiguió ante Wanderers en Jardines, que de no conseguirlo hubiese prácticamente hipotecado su chance de mantener su estadía en primera división.

Para el Danubiano parece imperioso ir a buscar el triunfo al Franzini, estando hoy a ocho puntos de salir de la zona roja, con 24 por jugar, aunque podría acortarse esa brecha en caso de que Albion siga en caída libre.

Duelo por las copas. La jornada se abre esta mañana en el Palermo, con un duelo directo por clasificar a un torneo internacional. Central Español viene en caída, incluso con alguna alarma encendida en la lucha por el descenso, pero a su vez se encuentra en un octavo puesto en la Anual que puede darle un lugar en Copa Sudamericana.

Recibe a Liverpool, el equipo que lo tiene por encima, que si bien parece haber hipotecado su chance de pelear por el Torneo Clausura tras ser goleado por un equipo alternativo de Montevideo City Torque y haber empatado con Racing 0-0, aún no se despidió del todo y con el objetivo de fecha a fecha seguir sumando, podría llegar al final del último torneo corto del año, con una posibilidad de pelearlo.

Cada uno en su lucha, Juventud busca dar su batalla en Las Piedras. Cuando parecía relegado en la pelea por las copas, las caídas de Albion y Central Español encienden una ilusión en el equipo de Sergio Blanco de volver a un torneo continental, donde el pedrense fue sensación en la última temporada. Hoy está tres puntos del palermitano que ostenta ese octavo lugar que puede ser bisagra para el objetivo de entrar a una copa.

Pero además se ilusiona por juego, donde más allá de su irregularidad consiguió un triunfo ante un rival de arriba como Deportivo Maldonado, sacó un punto del Gran Parque Central con buen fútbol; y por Copa AUF Uruguay goleó al campeón del Apertura, Racing.

Por su parte Cerro viene con viento en la camiseta, salió de la zona de descenso, estuvo cerca de sacar un punto ante Peñarol y se ilusiona con seguir sumando para llegar con aire al final del torneo.

Los tres partidos y equipos probables

Central Español vs. Liverpool

Hora: 11:00.

Estadio: Parque Palermo

Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Central Español. F. Pintado; J. Pou, M. González, L. Rodríguez, C. Nunes; G. Gandolfo, M. Montiel; M. Alonso, L. Pino, F. Sosa; J, Dellarossa. DT: Antonio Pacheco.

Liverpool. M. Bernatene; E. Castillo, J. Strassorier, A. Cayetano; R. Haller, N. Garayalde, L. Acosta, K. Lewis; T. Brizuela, R. Bentancourt, F. Martínez. DT: Jorge Fossati.

Árbitro: Augusto Olmos.

Asistentes: Matías Muñiz y Julián Perez

VAR: Andrés Cunha y Santiago Motta.

Juventud vs. Cerro

Hora: 15:00.

Estadio: Parque Artigas.

Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Juventud. S. Sosa; F. Barrandeguy, P. Pernicone, A. Morosini, K. Rolón; G. Pereiro, E. Cecchini, L. Roldán; R. Peralta; A. Cruz, F. Mimbacas. DT: Sergio Blanco.

Cerro. Y. Irrazabal; N. Arena, J. C. Guazone, A. Macelli; C. Barros, E. Sosa, L. Pais, G. Rodríguez; J. Amaro, B. Alemán; E. Rodríguez. DT: Alejandro Cappuccio.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Héctor Bergalo y Sebastián Schroeder.

VAR: Jonathan Fuentes, Federico Arman.

Defensor Sporting vs. Danubio

Hora: 18:00.

Estadio: Luis Franzini.

Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Defensor Sporting. K. Dawson; G. Rodríguez, G. de los Santos, E. Elizalde, D. Abella; G. Barrios, L. P. de los Santos, N. Wunsch; L. Agazzi, B. Montenegro, A. Torterolo. DT: Mauricio Larriera.

Danubio. M. Goicoechea; M. Rinaldi, E. Velázquez, T. Cavanagh; F. Balatti, J. Millán, S. Rodríguez, M. Peralta, L. Sosa; S. Fernández, J. Kleber. DT: Leonel Rocco.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: M. Soppi y N. Piaggio.

VAR: L. González, D. Riveiro