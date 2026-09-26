Peñarol vs. Boston River en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Peñarol afronta desde este domingo una semana decisiva para sus aspiraciones en la Liga AUF Uruguaya, porque en el lapso de ocho días disputará nueve puntos claves para mantenerse al frente de la Tabla Anual y seguir batallando por el Torneo Clausura. Pero el primer mojón es esta tarde en el Estadio Centenario, donde enfrentará a Boston River desde las 18:30 horas por la octava fecha, con el arbitraje de Javier Burgos y Diego Dunajec en el VAR.
Los aurinegros afrontan el segundo de los cuatro de partidos de sanción por los incidentes posteriores al clásico en su Estadio Campeón del Siglo, que suponen cuatro cierres de cancha y partidos sin público de local, una multa de 150 UR y la quita de un punto. Después de hoy, el equipo de Diego Aguirre debe jugar el miércoles contra Montevideo City Torque (líder del Clausura) y el otro domingo frente a Racing (campeón del Apertura y escolta en la Anual).
¡En honor al CURCC!
Con motivo de su 135º aniversario que celebrará este lunes 28 de setiembre, Peñarol lucirá esta tarde una camiseta especial en honor al Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC), mitad negra y mitad a rayas finas amarillas.
😮💨 La CURRCC 1891.— PEÑAROL (@OficialCAP) September 26, 2026
De estreno. pic.twitter.com/oQZEbGHUQo
¡Confirmado Peñarol!
El equipo de Diego Aguirre para enfrentar al Sastre tiene una sola variante respecto a la última fecha contra Cerro: vuelve Lucas Ferreira de su sanción por cinco amarillas y sale Mauricio Lemos, en sanidad.
📝 El álbum de hoy. pic.twitter.com/E1jmnsdB7a— PEÑAROL (@OficialCAP) September 26, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!
No te pierdas ningún detalle y seguí el transcurso del partido entre Peñarol y Boston River, por la octava fecha del Torneo Clausura. Un partido clave para el Carbonero porque comienza una semana clave en sus aspiraciones al título.