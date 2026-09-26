Peñarol vs. Boston River en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Peñarol afronta desde este domingo una semana decisiva para sus aspiraciones en la Liga AUF Uruguaya, porque en el lapso de ocho días disputará nueve puntos claves para mantenerse al frente de la Tabla Anual y seguir batallando por el Torneo Clausura. Pero el primer mojón es esta tarde en el Estadio Centenario, donde enfrentará a Boston River desde las 18:30 horas por la octava fecha, con el arbitraje de Javier Burgos y Diego Dunajec en el VAR.

Los aurinegros afrontan el segundo de los cuatro de partidos de sanción por los incidentes posteriores al clásico en su Estadio Campeón del Siglo, que suponen cuatro cierres de cancha y partidos sin público de local, una multa de 150 UR y la quita de un punto. Después de hoy, el equipo de Diego Aguirre debe jugar el miércoles contra Montevideo City Torque (líder del Clausura) y el otro domingo frente a Racing (campeón del Apertura y escolta en la Anual).