“¿Puedo hacer una llamada?”: el video del arresto de Raheem Sterling mientras manejaba drogado

Las imágenes de la cámara corporal de la Policía de Hampshire muestran el momento en que Raheem Sterling fue detenido luego de protagonizar un episodio que ahora le puede traer consecuencias judiciales. El futbolista de 31 años, que fuera figura del Manchester City dirigido por Pep Guardiola y además pasara por Chelsea, Arsenal y la selección de Inglaterra aparece sentado en su Lamborghini Urus, con dos recipientes de óxido nitroso sobre las piernas y un globo desinflado, mientras un agente se acerca al vehículo.

“Podés dejar eso”, le dice el policía al futbolista, que inmediatamente mueve los recipientes y el globo hacia detrás de su asiento. Instantes después, cuando el agente le pide que salga del vehículo y le pregunta quién conducía, Sterling responde: “¿Puedo hacer una llamada?”. El futbolista, que se había pasado al asiento del pasajero, finalmente salió del automóvil y terminó brindando sus datos a los agentes.

Here is Raheem Sterling police body cam after he was caught doing balloon crack in his car has been charged for the following offences: dangerous driving, possession of nitrous oxide for wrongful inhalation, failing to provide a specimen. pic.twitter.com/B0adozZt4N — London & UK Street News (@CrimeLdn) September 15, 2026

El episodio ocurrió el pasado 28 de mayo, cuando Sterling circulaba por varias autopistas. Varios conductores habían llamado a la Policía para alertar sobre la forma en que manejaba. Uno de los testigos aseguró haberlo visto inhalando desde un globo mientras conducía, mientras que otra persona describió que el Lamborghini se desplazaba de manera peligrosa entre los carriles. Poco después, el vehículo se salió de la carretera y chocó contra una barrera. No hubo otros vehículos involucrados ni personas heridas.

La situación quedó todavía más comprometida en la Justicia. El martes 15 de septiembre, el exjugador de la selección de Inglaterra y que está sin equipo después de haber pasado por Feyenoord de Países Bajos el último semestre, se declaró culpable de conducción peligrosa, posesión de seis recipientes de óxido nitroso para inhalación indebida y negarse a proporcionar una muestra. También quedó inhabilitado para conducir de forma provisoria.

Sterling deberá volver a comparecer el 25 de noviembre, cuando se decidirá si el caso permanece en el tribunal de magistrados o pasa a una instancia superior con mayores facultades para dictar sentencia.

Hippy crack o gas de la risa: ¿cómo es la droga que consumió Sterling?

El óxido nitroso, conocido popularmente como “gas de la risa” o “hippy crack”, es un gas que puede producir euforia, relajación y alteraciones de la percepción durante un período breve cuando es inhalado con fines recreativos. En Reino Unido su uso indebido está prohibido y desde 2023 su posesión con intención de inhalarlo como droga es considerada un delito.

Su consumo frecuente o en grandes cantidades puede provocar una deficiencia de vitamina B12 y daños neurológicos, además de generar riesgos como pérdida de conciencia y asfixia. El llamado “hippy crack” se convirtió además en un fenómeno recurrente en la cultura nocturna británica y ha aparecido en distintos episodios vinculados a futbolistas profesionales.