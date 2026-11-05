Pizarro criticó que la selección no tenga amistosos e ironizó: “Nos juntamos un día antes y salimos campeonas”

Desde el 24 de noviembre al 5 de diciembre habrá fecha FIFA en las que las selecciones femeninas del mundo podrán disputar amistosos, algunas ya los tienen confirmados y la selección de Uruguay no arregló ninguno. Hecho que desató a una nueva crítica de Esperanza Pizarro.

“Qué bueno que Chile y Perú clasificaron al Mundial… Ah no, pará. Entonces cómo consiguieron jugar contra selecciones europeas si según nuestra presidenta a nosotras nos complica la clasificación”, escribió la futbolista del Deportivo la Coruña apuntando a la presidente de Comisión del Fútbol Femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Mariana Fernández.

Qué bueno que Chile y Perú clasificaron al Mundial… Ah no, pará. Entonces cómo consiguieron jugar contra selecciones europeas si según nuestra presidenta a nosotras nos complica la clasificación? 🤔 https://t.co/yjWL1GVkKG — Esperanza Pizarro (@Esperanzapi11) November 4, 2026

Eso no fue lo único que puso. “Igual no se preocupen, un día antes de la próxima competencia oficial nos juntamos, charlamos un poquito y salimos campeonas. Si el fútbol es bien fácil”, expresó la futbolista celeste de forma irónica.

Todo en referencia a que en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, tanto Perú como Chile quedaron —al igual que Uruguay— afuera de los cuatro primeros lugares para acceder al Mundial 2027 en Brasil. Cabe destacar que los dos primeros iban de forma directa, mientras que el tercer y cuarto puesto clasificaban al repechaje, que tendrán que jugar Venezuela y Ecuador en febrero del año que viene.

Los encuentros amistosos de las selecciones sudamericanas son:

•Argentina vs Alemania 29/11/2026

• Chile vs España 28/11/2026

• Colombia vs Australia 28/11/2026

• Colombia vs Australia 2/11/2026

• Perú vs Rep. Dominicana 27/11/2026

• Perú vs Rep. Dominicana 29/11/2026

• Perú vs Alemania 4/11/2026

• Venezuela vs Francia 27/11/2026

• Venezuela vs Marruecos 1/11/2026

• Venezuela vs España 4/11/2026

La anterior crítica de Pizarro

Tras lo que fue la participación de la selección uruguaya en Liga de Naciones Femenina de Conmebol 2025-26, la Celeste no tiene amistosos agendados para la fecha FIFA de octubre. Hecho que llevó a la crítica de una de las mejores futbolistas del combinado uruguayo como es Esperanza Pizarro.

“9/10 Fueron convocadas para jugar/entrenar en esta fecha. Cada vez se agiganta más el haber sido semifinalistas de la Copa América compitiéndole a todos”, indicó la actual jugadora del Deportivo la Coruña en el fútbol español por medio de sus redes sociales.

Pizarro hizo referencia a la histórica Copa América que llevó a cabo la Celeste que conduce técnicamente Ariel Longo en Ecuador, donde finalizó en el cuarto puesto. Uruguay acabó en el segundo puesto del Grupo A al empatar 2-2 con el combinado local, cayó 1-0 ante Argentina, venció 1-0 a Perú y derrotó 3-0 a Chile.

Eso llevó a que jugara las semifinales ante Brasil y ahí sucumbió por 5-1. En el partido por el tercer y cuarto puesto perdió 5-4 ante Argentina en la tanda de los penales tras haber igualado 2-2.

Los motivos que esgrimió la AUF

En esa oportunidad, Ovación se contactó con Mariana Fernández, presidente de la Comisión del Fútbol Femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), para saber los motivos por los cuales la Celeste no va a tener amistosos en esta fecha FIFA de octubre. Y la directiva hizo referencia al desempeño de Uruguay en la Liga de Naciones.

“Después de los resultados obtenidos en la Liga de Naciones se ha vuelto complejo encontrar rival que desee realizar partidos, se trabajó y se sigue trabajando con rivales por encima y al momento no se han concretado”, puntualizó.

La Celeste quedó en la octava posición de nueve países que disputaron la Liga de Naciones Femenina de Conmebol 2025-26 —el torneo que sirvió de Eliminatorias para el Mundial 2027— con seis puntos gracias a una victoria, tres empates y cuatro derrotas.