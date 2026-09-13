Peñarol vs. Albion por la fecha 6 del Clausura en el Centenario: día, hora, dónde ver y probables 11

Peñarol cumple hoy el primer partido de suspensión de su estadio y a su público: oficia de local en el Estadio Centenario para enfrentar a Albion, desde las 19:30 horas y en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. Un partido clave para no perder pisada en el campeonato, a pesar de la quita de un punto que recibió como sanción de la Comisión Disciplinaria de la AUF por los incidentes al término del clásico en el Campeón del Siglo.

Además, ayer ganó Racing y picó en punta en la Tabla Anual, con 52 unidades. Pero el Carbonero tiene la oportunidad de alcanzarlo porque tiene 49, al igual que Deportivo Maldonado que también juega hoy a las 16:00 horas (contra el Defensor Sporting de Mauricio Larriera en el Franzini).

Y por supuesto, y aunque Nacional ya esté golpeado y bastante lejos de la disputa de todas las tablas, también es una oportunidad de aprovechar su tropiezo de ayer en el Viera (empate agónico 1-1) para superarlo en el Clausura, incluso con el partido con Montevideo City Torque (fecha 1) aún pendiente.

Enfrente aparece un alicaído Albion, que perdió los cinco partidos que van del Clausura. El de Federico Nieves es un equipo que mostró cosas interesantes en el Apertura (terminó tercero) y tiene buenos jugadores en su plantel, pero viene anímicamente golpeado y una prueba es el penal en la hora que falló Álvaro López en la última fecha ante Progreso, desperdiciando la chance de empatar y sumar su primer punto del torneo. Es algo que deberá aprovechar Peñarol para seguir sumando y no dar ventajas en un campeonato que viene muy parejo en todas las tablas.

El equipo de Diego Aguirre tiene una gran incógnita para su 11 inicial: la presencia o no de Javier Cabrera. El Cangrejo está recuperado de la dolencia que lo apartó del partido anterior con Danubio y se puede meter por Leandro Umpiérrez, aunque consista en un leve cambio de sistema. Del 3-4-3 con Umpiérrez y Jaime sueltos detrás de Arezo, al 3-5-2 con tres volantes y Arezo junto a Jaime en ofensiva. Pero el doblete a Danubio invita a pensar que repetirá ese 11.

Leandro Umpiérrez celebra su gol. Foto: Leonardo Mainé.

Peñarol - Albion

Día: domingo 13 de setiembre

Hora: 16:30

Estadio: Centenario

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Esteban Guerra.

Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder.

Cuarto árbitro: Eduardo Varela.

VAR: Jonathan Fuentes y Santiago Fernández.

Peñarol: Washington Aguerre; Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maxi Olivera; Eduardo Darias, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Thiago Espinosa; Leandro Umpiérrez, Matías Arezo, Leonel Jaime.

DT: Diego Aguirre

Albion: Sebastián Jaume; Agustín Pereira, Pablo Lacoste, Matías De los Santos, José Álvarez; Francisco Ginella, Pablo Alcoba, Ignacio Neira; Carlos Airala, Álvaro López, Baltasar Barcia.

DT: Federico Nieves

