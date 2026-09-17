Peñarol solicita al MEC que intervenga los tribunales de la AUF: "Apelaciones tiene tres miembros y de Nacional"

Parecía un día pacífico en la cúpula aurinegra, después de una reunión del Consejo Directivo (el martes por la tarde) en la que se trataron temas importantes, pero no necesariamente urgentes. Hasta que un comentario público de Eduardo Ache, expresidente de Nacional y en su cargo de representante del club en el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), generó la reacción de algunos dirigentes. Incluso el presidente, Ignacio Ruglio, que se ocupó del tema desde la otra orilla del Río de la Plata.

Ache dio a entender en el periodístico Minuto 1 (Carve Deportiva) que Peñarol tenía una operación en curso junto con la AUF para conseguir una especie de apoyo económico, similar a los que ha accedido Nacional de parte de Conmebol, por intermedio de la Asociación. Hecho que generó la reacción inmediata de los aurinegros, que mediante un comunicado dirigido a la opinión pública buscaron esclarecer la situación. Básicamente, pidieron contratos que pudieran funcionar como garantía para tomar líneas de crédito, pero la AUF se los habría rechazado.

Entonces surgió la segunda parte del comunicado, quizás la más polémica e interesante. Ante esta negativa de la AUF, sumado a las repercusiones que sigue generando la dura sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la AUF al club por los incidentes en el clásico en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol presentó un recurso al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para “solicitar que intervenga respecto a la integración de los tribunales de la AUF”.

El club aseguró que en los últimos años solicitó “reiteradamente al Presidente de la AUF el cumplimiento del Estatuto y Reglamento respecto a la integración de los Tribunales de la AUF sin éxito alguno”. En ese sentido, el abogado Gonzalo Moratorio explicó a Ovación que “como el MEC tiene la autoridad de regular las asociaciones civiles”, eligieron ir por esa vía porque el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, hace caso omiso a una petición que, según señaló, es obligatoria según el Estatuto.

Gonzalo Moratorio, consejero alterno de Peñarol, presente en Buenos Aires junto a la delegación. Foto: Nicolás Pereyra.

“Alonso vino dos veces al Consejo Directivo y también lo mencionó en otras charlas informales, que la AUF debía reorganizar sus tribunales”, explicó. Según detalló el delegado aurinegro, el Tribunal de Apelaciones, por ejemplo, “tiene tres miembros cuando el reglamento marca que debe tener siete más tres suplentes”. Además, cuestionó: “Encima los tres son de Nacional y tienen más de cuatro años en funciones”. Es decir, que excedieron el plazo legal para permanecer en dichos cargos, según el Estatuto que rige desde la intervención de la AUF en 2018.

Los miembros del Tribunal de Apelaciones de la AUF son Álvaro Da Silva, Alejandro Sobrera y Fernando Aguirre. Para analizar cualquier fallo debe haber un mínimo de cuatro integrantes (es decir, más del 50% de los siete miembros que debería tener). Pero como son tres, hoy se sorteará un cuarto integrante para que puedan analizar juntos la apelación que presentó Peñarol el pasado lunes. Según Moratorio, se espera una resolución para el viernes 25. El objetivo del club es intentar reducir la cantidad de cierres de cancha y que sus hinchas puedan volver antes al Campeón del Siglo.

Conferencia de la Asociacion Uruguaya de Futbol por presentacion de los distintos bloques y empresas que se postularon a la licitacion del los derechos de televisacion del futbol uruguayo, escudo en la sala de conferencias de la sede de la AUF en Montevideo, ND 20251106, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Pero además de rever la “integración completa y diversificada” de los tribunales, Peñarol también solicitó al MEC que instara a la “conformación del Tribunal Arbitral Deportivo”, una idea planteada cuando se aprobó el Estatuto de 2018 y que ocho años después continúa encajonada.

El comunicado del Carbonero sostiene que la creación de ese tribunal permitiría contar con una tercera instancia bajo la órbita de la AUF y evitar que los clubes deban recurrir directamente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para resolver determinados conflictos. “Es una solución más económica y menos burocrática, porque hay veces que los tiempos del TAS superan una determinada sanción y los clubes quedan atados”, explicó Moratorio. Es una forma de tener “mayor transparencia y seguridad”, concluye el comunicado, para que todos los actores del fútbol uruguayo cuenten con un respaldo más ante situaciones de esta índole.