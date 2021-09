Peñarol quedó pronto para enfrentar a Athletico Paranaense; ¿habrá una sorpresa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ganar el partido de ida de las semifinales por Copa Sudamericana ante Athletico Paranaense es clave para Peñarol, porque eso dará tranquilidad para ir a afrontar la vuelta. Si el triunfo además se logra con el arco en cero, mejor, pero lo fundamental es sacar los tres puntos. Mauricio Larriera ya tiene la oncena, pero todavía no la confirmó. Ahora, esa formación inicial que el técnico ya tiene decidida puede ser distinta a la que todo el mundo se imagina.

Puede existir lugar para una sorpresa en la formación que saldrá al Campeón del Siglo este jueves a las 21.30. El rendimiento del equipo el pasado viernes en el empate 0-0 ante Fénix dejó alguna preocupación, por más que ha sido una constante que Peñarol muestre un funcionamiento a nivel local y otro distinto en el plano internacional. Además, por más que quedaban seis días para el trascendental choque de este jueves, la cabeza del plantel ante el albivioleta estaba enfocada en el duelo siguiente y no en el el de ese día.

¿Por dónde puede estar la sorpresa? En el fondo no, porque la dupla de zagueros tuvo un buen desempeño y los laterales cumplieron. A Juan Manuel Ramos todavía le falta proyección por la banda izquierda (aún el equipo extraña a Joaquín Piquerez), pero en un partido frente a un conjunto brasileño se prioriza la marca y en ese rubro le saca ventaja a Valentín Rodríguez.



En el medio no hay discusión sobre el doble cinco, ese desde el que nace el fútbol de Peñarol, por lo cual Walter Gargano y Jesús Trindade tienen lugar asegurado. Pensar en un cambio de táctica (4-2-3-1) tampoco es lógico, pero sí de repente en la ofensiva.



Pablo Ceppelini estará detrás de Agustín Álvarez Martínez, pero puede haber una variante en los extremos. Agustín Canobbio jugó bien ante Fénix, aunque no tanto Facundo Torres. Sin embargo, más que por bajos rendimientos, la sorpresa puede venir por uno que tuvo muy buenos minutos y que, al menos, se ganó la consideración.

Larriera y sus colaboradores quedaron muy contentos con el desempeño que tuvo Ignacio Laquintana, quien es uno de los tres futbolistas de recambio en la lista para la Sudamericana. Jugó apenas ocho minutos, pero le bastaron para transformarse en el más peligroso de Peñarol, sobre todo por su velocidad y decisión para ejecutar disparos potentes y bien direccionados desde afuera del área.



En caso de que Larriera sorprenda con su inclusión, deberá decidir qué hacer con Canobbio, porque Laquintana se siente más cómodo jugando por derecha. Las opciones son hacer un cambio directo o bien pasar a Canobbio a la izquierda y mandar al banco a Torres, quien estuvo un mes sin jugar y le ha costado entrar en ritmo.

El posible equipo de Peñarol para recibir a Athletico Paranaense este jueves es:



Kevin Dawson



Giovanni González

Carlos Rodríguez

Gary Kagelmacher

Juan Manuel Ramos

​

Walter Gargano

Jesús Trindade



Agustín Canobbio o Ignacio Laquintana

Pablo Ceppelini

Facundo Torres o Agustín Canobbio



Agustín Álvarez Martínez.