Qué dijo Ignacio Ruglio tras el homenaje de la Cámara de Representantes a Peñarol

Tras el histórico homenaje que el Parlamento le hizo a Peñarol a través de la Cámara de Representantes este miércoles en el Palacio Legislativo, Ignacio Ruglio, presidente mirasol, agradeció la iniciativa de Pedro Jisdonian.

“Agradecer profundamente a todos ustedes, Diputados representantes de la Nación por una distinción a nuestra institución que nos llena de emoción, nos llena de alegría y que es un reconocimiento a una institución que ha marcado la historia de nuestro país en lo deportivo pero fundamentalmente en lo social”, dijo Ruglio tras el homenaje que se llevó a cabo este miércoles.

El titular carbonero también tuvo palabras para con el Diputado Jisdonian, que encabezó este reconocimiento: “Pedro, agradecerte tu iniciativa, agradecerte de corazón. Hacía mucho tiempo que no me emocionaba tanto con un discurso. Fue perfecto., Terminó perfecto. Se de tu amor por el club, se cuánto querías esto y se del respeto con el que lo hiciste también por las otras instituciones. Y lo único que no le hubiese puesto a tu discurso es lo de las redes anónimas porque esa gente no aporta nada”.

“Vos te manejaste con el mayor de los respetos al Club Nacional de Football, el otro grande es este país y simplemente lo que se hizo fue un homenaje a la que para nosotros es la institución más grande del mundo, ya no solamente del Uruguay”, agregó Ruglio.

Por otra parte, el presidente carbonero expresó que “Peñarol está cumpliendo orgullosamente 130 años y este homenaje para nuestra institución es marcar algo. Lo creemos muy necesario y lo agradecemos para los que vibran con la misma religión como bien dijo Susana y para los que no también”.

Luego, Ignacio Ruglio le entregó a Pedro Jisdonian una camiseta de Peñarol con su nombre: “Sé cuánto te debe emocionar esto”, le dijo el titular mirasol al Diputado nacionalista antes de cerrar sus palabras entregándole a la Cámara de Representantes una plaqueta alusiva a este homenaje que hoy se le rindió al aurinegro en el Parlamento.