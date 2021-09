Fútbol femenino: vuelve el público este fin de semana en la fecha del clásico entre Nacional y Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fútbol femenino volverá a contar con público en las tribunas a partir de este fin de semana del 25 y 26 de setiembre donde, entre otros juegos, se disputará el clásico entre Nacional y Peñarol.

La Secretaría Nacional del Deporte emitió un comunicado donde aprueba la presencia de público, pero con la continuidad de los espectáculos a "puertas cerradas" por lo que no se podrá vender entradas.

Aquellos que puedan entrar lo harán por intermedio de las listas que formarán los clubes y que podrán tener un máximo de 100 personas por institución para ocupar un lugar en las tribunas.



A su vez, también se seguirá de cerca el protocolo sanitario teniendo en cuenta que esas personas elegidas, si son mayores de 12 años, deberán presentar el certificado de las dos vacunas más los 14 días y tendrán que permanecer con él durante todo el juego.



A propósito también se establece que se deberá cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública referente al distanciamiento social en las tribunas y a la utilización del tapaboca.



Estos son los partidos de la tercera fecha:

- Atenas de San Carlos vs. River Plate

- Nacional vs. Peñarol

- Danubio vs. Fénix

- Liverpool vs. Racing

- Defensor Sporting vs. Náutico