La postura que tomará Peñarol tras los nuevos fallos arbitrales que lo perjudicaron

La molestia de Peñarol con los arbitrajes es grande y el club ya lo hizo saber. Protestas públicas y reuniones con autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol marcaron la agenda mirasol pero la institución optó por transitar otro camino.

Ignacio Ruglio, presidente aurinegro, habló con Ovación tras la presentación oficial de Nicolás Gaitán en el Estadio Campeón del Siglo y dijo: “Vamos a salirnos un poco de la protesta pública. Estos últimos días fueron para hablar con mucha gente del fútbol y también del Ejecutivo de la AUF y la promesa nuestra fue esa: bajar las aguas para intentar solucionar esto, que claramente no le está haciendo bien al fútbol uruguayo”.

El titular carbonero fue claro y agregó: “Se llegó a un límite en el que la cosa está muy desbordada y le dije a toda esa gente con la que hablé que la mejor forma en la que Peñarol podía colaborar a pesar de nuestra molestia era bajar considerablemente el nivel de exposición y protesta para ver si se pueden tomar medidas que solucionen todos estos inconvenientes”.

Varios dirigentes de otros clubes de Primera División entablaron contacto con Ruglio, quien agradeció ese diálogo más que productivo.

Por otra parte, el presidente de Peñarol expresó: “Nosotros colaboramos callándonos pero tenemos que sentir que están pasando cosas, porque si no es como tirar un vaso de agua al Río de la Plata: no se va a notar. Las protestas son demasiado recurrentes y no vale la pena seguir con eso. Por eso la mejor forma que tenemos para colaborar con un cambio es bajando las aguas y ver que los que se encargan de esto -la Asociación Uruguaya de Fútbol y los árbitros- empiecen a buscar un proceso de mejora en estas cosas”.

Varios consejeros de Peñarol mantuvieron el miércoles una reunión con integrantes del Comité Ejecutivo de la AUF y el titular mirasol contó que ese encuentro le dejó “una buena impresión en general”. “Pero después vino todo lo que pasó durante el fin de semana y sentís que tenés que volver, pero como les dije en esa charla nosotros somos los que tenemos que dar la primera señal de que a pesar de que tenemos elementos como para salir esta semana a quejarnos, vamos a hacer silencio y colaborar para que las cosas estén bien. En ese sentido todo el Consejo Directivo está de acuerdo, la delegación en la AUF también y es la forma en la que Peñarol va a mostrar que quiere calma para ver si podemos ayudar a que todo mejore”, sostuvo.

¿Te llamaron dirigentes de otros clubes por lo sucedido con los árbitros? Sí. Unos cuantos. Estuvimos hablando mucho durante el fin de semana porque hay situaciones que se vienen repitiendo.



¿Qué postura va a tomar Peñarol ahora?

Vamos a bajar un poco las aguas. Habrá calma. Peñarol va a salirse un poco de la protesta pública en mi caso y en el de mis compañeros del Consejo Directivo porque si queremos que aparezcan soluciones, tenemos que dejar trabajar a la gente que está a cargo de eso.



¿Esa calma que proponés tiene un límite?

Nosotros vamos a colaborar callándonos, pero tenemos que sentir que están pasando cosas. Las protestas son recurrentes y la mejor forma de colaborar en este cambio que pretendemos es callar y esperar que haya mejoras.