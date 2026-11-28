Juan Pedro Damiani, uno de los candidatos confirmados para las elecciones en Peñarol que se desarrollarán el próximo sábado 12 de diciembre, participó este viernes de la gala que organizó la Conmebol en la previa de la final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

El empresario, que lideró al aurinegro entre 2008 y 2017, mantuvo una conversación personal con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, pero luego se sumó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por invitación del propio Domínguez.

Los tres hablaron del futuro de la relación de Peñarol con la CONMEBOL y la FIFA y en determinado momento Damiani le dijo a Domínguez: "Peñarol debe volver a ser referente en el continente y liderar, como marca su historia”. Infantino, por su parte, le expresó a Damiani su disposición a ayudar, según transmitieron participantes del evento.

El mensaje de Gianni Infantino antes de la final de la Copa Libertadores 2026

Claudio Tapia junto a Alejandro Domínguez y Gianni Infantino. Foto: Alejandro Domínguez.

"¡Qué placer pasar tiempo con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y con la comunidad futbolística de Conmebol, junto a su presidente y vicepresidente de la FIFA, Alejandro Domínguez, de cara a la final de la Copa Libertadores 2026!", inició el presidente de FIFA en su cuenta oficial de Instagram.

Y añadió: "En Montevideo, sede del primer partido de la historia de la Copa Mundial de la FIFA y donde comenzará la Copa del Mundo 2030, hablamos del increíble progreso que ha logrado este continente amante del fútbol y agradecimos a todos su apoyo incondicional, además de compartir nuestros planes para seguir trabajando juntos".

Luego le dejó un mensaje a los protagonistas de la definición continental: "Mis mejores deseos a Palmeiras y Estudiantes de La Plata para este partido tan importante, que determinará su plaza en el Mundial de Clubes de la FIFA 2029 y en la Copa Intercontinental de la FIFA del próximo mes".