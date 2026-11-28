En la noche de este viernes de desarrolló la cena de gala de la final de la Copa Libertadores, organizada por la Conmebol, con una asistencia impresionante de público en el Carrasco Yacht North Shore, a pocos metros del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Esta es una cena oficial que se hace habitualmente en la noche previa a las definiciones, en este caso entre Estudiantes de la Plata y Palmeiras, que se juega en el Estadio Centenario este sábado a partir de la hora 17:00.

La cena contó con la presencia del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, que por segunda vez presenciará en el lugar de los hechos una final de Copa Libertadores. También estuvo presente el presidente de la República Yamandú Orsi, así como el intendente de Montevideo Mario Bergara. Lógicamente que también se destacó la presencia del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso. Todos ellos hicieron uso de la palabra y en especial Domínguez invitó a las autoridades uruguayas a que "se deje el Centenario como está", ya que considera que de realizarle muchos cambios ya pasaría a ser el "Nuevo Centenario" y perdería su magia. Entiende que es necesario hacerle algunas obras pensando en el Mundial de 2030, pero respetando su identidad, lo que lo llevó a ser el primer estadio en el que se jugó una final del mundo. La AUF, en manos de Alonso, le regaló a Domínguez un cuadro del Centenario, que llevó a que el paraguayo se emocionara.

En tanto, Infantino destacó la felicidad por ser parte de esta fiesta, todo lo que genera la Copa Libertadores y el fútbol sudamericano, mientras que Orsi le dio la bienvenida a todos y en un discurso breve reafirmó la importancia de recibir una definición de esta envergadura, con todo lo que genera a nivel de turismo y de mostrar el país al continente y el mundo.

Por la AUF también estuvieron presentes Eduardo Ache, Andrea Lanfranco, Matías Pérez y Sergio Pérez Lauro. En tanto, la noche marcó la notoria presencia del entrenador de la selección mayor —Diego Forlán—, de Diego Lugano y Diego Godín, entre otras reconocidas figuras del fútbol uruguayo. A su vez, fueron destacadas las presencias de los presidentes Juan Sebastián Verón (Estudiantes de la Plata) y Leila Pereira (Palmeiras), quienes dieron un breve discurso en una noche en la que actuó en el escenario durante unos minutos la comparsa de negros y lubolos Cuareim 1080, para mostrar una pequeña parte de lo que forma parte de la identidad de los uruguayos y de la cultura, en algo que se hace con frecuencia en este tipo de eventos.

El presidente de Uruguay Yamandú Orsi con el titular de la Conmebol Alejandro Domínguez. Foto: Alejandro Domínguez.

Una mesa particular con protagonistas de Nacional y Peñarol

Una de las mesas de la cena estuvo integrada por protagonistas de la política de Nacional y Peñarol, con algunos actuales candidatos a la presidencia de los aurinegros, de cara a las elecciones que se desarrollarán el próximo sábado 12 de diciembre.

Estuvieron presentes los presidentes Ricardo Vairo e Ignacio Ruglio, así como el vicepresidente de los tricolores Flavio Perchman. También el actual dirigente y expresidente del Bolso, Alejandro Balbi. En tanto, los candidatos Evaristo González y Juan Pedro Damiani fueron parte de la gala, así como el senador Pedro Bordaberry y el político Armando Castaingdebat.

Se dieron charlas durante la noche mientras varios estaban atentos a cómo se definía la semifinal de la Liga AUF Uruguaya entre Liverpool y Racing que terminaron ganando los negriazules por penales.