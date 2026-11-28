Un total de 67.742 personas ingresaron a Uruguay entre el jueves 26 de noviembre y las 06:00 horas de este sábado 28 en la previa de la final de la Copa Libertadores que disputarán Estudiantes de la Plata y Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo. De acuerdo con el último reporte difundido por la Dirección Nacional de Migración, el movimiento fronterizo se mantiene sostenido y constante en los principales accesos al territorio nacional.

El mayor volumen de ingresos a Uruguay se concentró en los pasos fronterizos terrestres y fluviales que conectan con Argentina. El puente internacional de Fray Bentos encabezó los registros oficiales a nivel nacional con un total de 17.898 arribos contabilizados hasta la mañana de este sábado.

En el segundo lugar de la estadística se ubicó Colonia, punto de ingreso que acumuló 15.126 personas en el mismo período. Por su parte, la principal terminal aérea del país, el Aeropuerto Internacional de Carrasco, completó el podio de los accesos más utilizados con 10.764 ingresos registrados.

Puerto de Colonia. Foto: @ANPCOMUNICACIÓN

El resto de los pasos fronterizos habilitados en el país

En un segundo escalón de actividad se situaron otros puntos estratégicos tanto en la frontera seca con Brasil como en el litoral oeste y la capital. El paso de Chuy contabilizó 7.004 arribos, mientras que el puente de Paysandú sumó 4.614 personas y el Puerto de Montevideo alcanzó los 3.307 ingresos.

Finalmente, los restantes pasos de frontera habilitados en todo el territorio nacional acumularon otros 9.029 ingresos. Desde el organismo oficial aclararon que estas cifras divulgadas tienen carácter preliminar y permanecen sujetas a modificación conforme avance la jornada y continúe el arribo de viajeros hacia el país.