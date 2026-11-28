El Ministerio del Interior lleva adelante un amplio operativo de seguridad por la final de la Libertadores 2026, encuentro que disputarán Palmeiras de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina.

El despliegue cuenta con más de 1.900 efectivos distribuidos en distintos puntos del país para garantizar un desplazamiento seguro en las rutas nacionales y prevenir incidentes tanto en los accesos a la capital como en las zonas vinculadas al partido.

Ingreso de hinchas por los pasos de frontera

El movimiento migratorio registrado hasta la mañana de este sábado refleja una masiva llegada de simpatizantes desde Argentina y Brasil. A las 10:30 horas, las autoridades del paso fronterizo de Gualeguaychú confirmaron que ya habían egresado todos los parciales del conjunto argentino, alcanzando un total de 22.261 personas que cruzaron distribuídas en 2.955 vehículos particulares y 216 ómnibus.

A este flujo principal se suman otros 9.029 ingresos contabilizados en los restantes pasos de frontera habilitados en el territorio nacional. Ante este volumen de tránsito, las distintas unidades policiales coordinan tareas permanentes de control, prevención y vigilancia para ordenar la circulación hacia la zona metropolitana.

Custodia policial en Montevideo por la final de la Copa Libertadores 2026 Foto: Ministerio del Interior

Custodia de caravanas y rutas nacionales afectadas

La Dirección Nacional de Policía Caminera inició el acompañamiento de 164 ómnibus con hinchas de Estudiantes de La Plata desde el puente internacional de Fray Bentos hasta el kilómetro 16 de la Ruta 1. Este traslado se organiza en caravanas de aproximadamente 15 vehículos cada una.

Simultáneamente, los efectivos realizan tres acompañamientos para simpatizantes de Palmeiras, que comprenden un total de 46 ómnibus desde la ciudad de Chuy hasta el Parque Roosevelt. A esto se añade otra custodia policial para 11 ómnibus con parciales del equipo brasileño que partieron desde Río Branco.

Hinchas del Palmeiras coparon Montevideo con motivo de la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes. Foto: EFE

Recomendaciones de Policía Caminera para circular y el operativo de retorno

Debido al incremento del volumen vehicular en las principales arterias del país, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las precauciones al transitar por los siguientes corredores:

Corredor Este (desde Chuy y Río Branco): Ruta 9, Ruta Interbalnearia, Ruta 18, Ruta 17 y Ruta 8.

Ruta 9, Ruta Interbalnearia, Ruta 18, Ruta 17 y Ruta 8. Corredor Oeste (desde Fray Bentos por el Puente General San Martín y vía marítima por el Puerto de Colonia): Ruta 2 y Ruta 1.

La Policía Caminera exhortó a mantener cautela en las maniobras de sobrepaso, realizándolas únicamente en tramos habilitados con visibilidad plena y sin adelantar filas enteras de vehículos.

También pidió aumentar la distancia de seguridad, especialmente al circular detrás de ómnibus y vehículos de gran porte.

Una vez finalizado el partido entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, se prevé el retorno de las parcialidades durante la noche del sábado y la madrugada del domingo por las mismas vías, por lo que se mantiene el pedido de máxima precaución al volante.