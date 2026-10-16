Patricio Pernicone y su sueño "inmediato" en Juventud: "Pelear la Copa AUF Uruguay y vamos partido a partido"

Estaba solo en Bolivia, hacía poco que su pareja, Noelia, se había ido a Argentina por el nacimiento de su hija, Bela, en noviembre del año pasado. Pero recibió un llamado especial: el de Sebastián Méndez, DT de Juventud. “Me conocía de Vélez”, le dijo a Ovación Patricio Pernicone.

El argentino (25) jugaba en Always Ready, aunque rápidamente su deseo pasó a ser ir a Uruguay. “Me pareció una buena idea venir a este fútbol, destrabé la situación y se pudo dar”, sostuvo.

Pernicone se puso a la orden de Méndez en el elenco pedrense con un objetivo claro: las fases previas de la Copa Libertadores. El zaguero reconoció que “no había llegado muy bien físicamente desde Bolivia”.

Sin embargo, comenzó como titular. “A medida que me fui poniendo mejor físicamente, fui encontrando mi mejor versión. La pretemporada me vino bien porque me pude adaptar rápidamente y con el correr de los partidos comencé a tomar ritmo”, detalló el defensor.

Un gol que valió oro

Patricio Pernicone festeja el gol que llevó a Juventud a los penales frente a Universidad Católica en Copa Libertadores. Foto: AFP

La actividad oficial para Juventud de Las Piedras inició el pasado 5 de enero con la caída 1-0 ante la Universidad Católica de Quito en el Estadio Centenario por la primera fase de la Copa Libertadores. Un golpazo para el pedrense en su sueño de seguir con vida en el plano internacional.

La revancha fue un partidazo y el que le dio oxígeno a Juventud fue el propio Pernicone. Era la última acción del juego, el defensor argentino -que estaba en el área- convirtió el 4-3 para que los dirigidos por Méndez fueran a penales.

En los tiros de los 12 pasos se quedaron con la victoria por 4-3. “Fue una felicidad enorme. Lo grité pensando que un compañero estaba en fuera de juego, pero igual lo grité. Al final no estaba adelantado y fue un lindo pase a los penales que nos terminó dando la clasificación”, contó.

Luego Juventud dejó en el camino a Guaraní de Paraguay y su periplo por la Copa Libertadores llegó a su fin ante Independiente Medellín. Al haber alcanzado la tercera etapa se aseguró un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Está afianzado

Patricio Pernicone festeja su gol ante Wanderers. Foto: @JuventudUy.

Vive en Buceo, va a entrenar con uno de los argentinos del plantel que ahora dirige Sergio Blanco: Leonel Roldán. “Ponemos media hora para llegar a la práctica”, sostuvo.

Pernicone y su familia son felices en Uruguay. “Es como Argentina, pero más tranquilo. Nos adaptamos bien”, indicó y enfatizó que en unas semanas Bela cumplirá su primer año de vida.

Esa comodidad se aprecia en la cancha: el zaguero suma 39 partidos en el equipo del Chapa, marcó tres goles y recibió 14 amarillas.

Tras un flojo inicio en el torneo local, Juventud acumula una racha de ocho partidos sin caer. “En el segundo semestre nos propusimos levantar en lo local porque sabíamos que estábamos en deuda; fue en conjunto con el cuerpo técnico y ahora nos estamos viendo en una mejor posición”, sentenció.

Entre esos buenos números, aparece uno de los anhelos de Pernicone. “Ahora nos pusimos -en el corto plazo- seguir peleando la Copa AUF Uruguay y en el torneo escalar lo máximo posible. Vamos partido a partido”, concluyó el argentino que piensa en grande con la camiseta de Juventud.