"Para otra convocatoria será": Merentiel volvió a convertir con Boca y se refirió a la reserva de Forlán

Miguel Merentiel fue clave en la victoria 2-0 de Boca Juniors frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro al anotar el segundo tanto que sentenció el marcador.

Una vez finalizado el partido dialogó con ESPN y se refirió al hecho de haber ingresado en la reserva de la selección uruguaya liderada por Diego Forlán, a pesar de que quedó afuera de la convocatoria: "Sí, también contento por la reserva, pero quedarme en el club acá... quiero conseguir cosas con este club, así que estuvo bueno que me haya quedado para jugar este partido que viene", inició.

En este sentido profundizó: "Tengo que seguir laburando y para otra convocatoria será". El entrenador de la Celeste optó por la inclusión de Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez en la nómina definitiva para los amistosos de la fecha FIFA de setiembre-octubre ante Japón, Corea del Sur e India.

"QUIERO CONSEGUIR COSAS CON ESTE CLUB. TENGO QUE SEGUIR LABURANDO, PARA OTRA CONVOCATORIA SERÁ "



Miguel Merentiel se refirió a su ausencia en la lista de Uruguay para la fecha FIFA pic.twitter.com/G57Ssww8LX — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

Miguel Merentiel es el cuarto máximo goleador extranjero en la historia de Boca Juniors

Tras una nueva celebración con Boca, Miguel Merentiel celebró su gol número 62 en 180 partidos con el club, donde también aportó 19 asistencias. Estos registros lo ubican en el cuarto lugar de los máximos goleadores extranjeros en la historia del club, a solo nueve tantos del brasileño Paulo Valentim (71) .

¡GOLAZO EN EL CLÁSICO! Lautaro Blanco se lució con una jugada TOP en la que tiró un caño y asistió a Miguel Merentiel para el 2-0 de Boca sobre San Lorenzo en la fecha 10 del #TorneoClausura. ¡4 GOLES EN 6 PARTIDOS ANTE EL CICLÓN EN EL XENEIZE PARA EL URUGUAYO! pic.twitter.com/yXfxJy0jz3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

En el segundo puesto está Sergio "Manteca" Martínez con 86 goles, al tiempo que el primer puesto le corresponde al paraguayo Delfín Cáceres, que totalizó 114 goles.

Leandro Lozano marcó otro gol importante con el Xeneize

Leandro Lozano, quien fue incorporado por Boca el 1 de julio, sigue siendo importante en el equipo de Rodolfo Arruabarrena. Cuando iban 57' de juego en el estadio del Cuervo, Charly Lozano avanzó con pelota por la derecha, tocó para Leonel Flores que llegó hasta la línea de fondo y se la devolvió al uruguayo. Lozano pisó el área y definió de zurda, un tiro fuerte y raso que se metió contra el primer palo del arquero.

¡¡OTRA VEZ VOS, LEANDRO!! Lozano se asoció con Leonel Flores y definió con un zurdazo para el 1-0 parcial de Boca vs. San Lorenzo en el Clásico de la fecha 10 del #TorneoClausura. ¡El uruguayo venía de marcar el gol del Xeneize vs. San Pablo en la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/WJn85vpeV7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

Fue su segundo gol convertido en el club en 11 partidos, con un total de 895 minutos en cancha. Venía de convertirle en el cruce de vuelta ante San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde terminaron metiéndose entre los cuatro mejores del certamen.

A nivel continental el próximo desafío será ante Vasco da Gama en una serie de ida y vuelta que comenzará el 13 de octubre en La Bombonera y se definirá una semana después en el Estadio São Januário, que está situado en Río de Janeiro. Estará en juego el pasaje a la final de la competición.

En lo que respecta al desempeño de ambos futbolistas a nivel estadístico, de acuerdo a lo que indica Sofascore Merentiel tuvo dos remates al arco y logró convertir en uno de ellos. Además, creó una ocasión clara, envió dos pases clave y, en lo que respecta a pases precisos, completó ocho de 10.

Los rendimientos de Leandro Lozano y Miguel Merentiel según Sofascore. Foto: Sofascore.

Por su parte, Lozano tuvo un remate al arco y convirtió. Asimismo, recuperó seis pelotas, ganó la mitad de los duelos que disputó (4/8) y tuvo un 93% de eficacia en pases precisos.