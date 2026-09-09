Miguel Merentiel le dio el triunfo a Boca Juniors ante São Paulo y estiró su racha perfecta en Sudamericana

Boca Juniors se llevó al MorumBIS un valioso triunfo. Venció a São Paulo 1-0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana gracias al gol de Miguel Merentiel, que es el único jugador del Xeneize que hizo goles en las tres llaves de eliminación directa de la competición.

Tras un primer tiempo que tuvo momentos de dominio para ambos, el local salió decidido a buscar el triunfo para viajar a Brasil con la ventaja y lo terminó encontrando gracias a una gran jugada colectiva que culminó el delantero uruguayo. La jugada comenzó por derecha, Santiago Ascacíbar transportó hacia el medio y jugó a izquierda, donde Alan Velasco ve pasar a Lautaro Blanco y este mete un centro raso de primera para la Bestia que hizo todo bien. Un control hacia atrás para dejar pasar a la marca y pese a que Rafael salvó el gol con la cara, el delantero tuvo una segunda oportunidad y no falló.

São Paulo pasó a tener la pelota pero sin generar gran peligro sobre el arco de Álvaro Montero que aún así tuvo una buena tapada abajo ante una segunda pelota que remató el portugués Domingos Duarte. El Xeneize de contra tuvo alguna situación la más peligrosa en los pies de Velasco que buscó el ángulo y se fue afuera por poco.

El partido tuvo incluso tiempo para la polémica cuando Piero Maza decidió expulsar a Domingos Duarte por una entrada sobre Leandro Paredes que no fue ni falta. El VAR lo terminó convocando y la decisión fue revocada.

Quien se perderá la vuelta será Jonathan Calleri por acumulación de tarjetas amarillas. Esta será el próximo martes en suelo brasileño.

El rival del vencedor saldrá de la llave entre Santa Fe y Vasco da Gama que igualaron en Bogotá 0-0. Pero antes Boca tendrá un importante partido por el Clausura el viernes ante Central Córdoba sabiendo que está en el último puesto que da lugar a los octavos de final del torneo.