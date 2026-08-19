Boca goleó y avanzó en la Sudamericana con un golazo de Merentiel que hasta fue felicitado por el arquero rival

Miguel Merentiel anotó por segundo partido consecutivo. El uruguayo festejó en la goleada de Boca Juniors 4-0 ante Recoleta en el Defensores del Chaco, para cerrar la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana con un contundente 7-1.

El delantero anotó el tercero definiendo con total frialdad como número "9". El ex Defensa y Justicia recibió un pase entre líneas, se deshizo de dos defensores con un lujoso caño incluido y definió con tranquilidad ante la salida de Nelson Ferreira que había sido figura en la ida.

¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! Milton Delgado recuperó en mitad de cancha y asistió a Merentiel, que definió con mucha calidad para el 3-0 (6-1 global) de Boca ante Recoleta.



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El uruguayo que anotó el gol del empate ante Platense el fin de semana, alcanzó nueve goles en la temporada, el segundo en esta edición de la Sudamericana.

Boca abrió el triunfo con un nuevo tanto de Santiago Ascacíbar, que lleva cinco tras el parate tras el Mundial 2026 en 10 partidos disputados. El Ruso aprovechó una pelota que quedó viva dentro del área luego de una buena proyección de Lautaro Blanco por izquierda y de cabeza anotó el primero.

Sebastián Villa anotó su primer gol en su vuelta al Xeneize, luego de una buena conexión entre Dylan Gorosito y Tomás Aranda por derecha, este último tiró un buen centro pasado que el colombiano conectó con una volea de aire y si bien Ferreira salvó en primera instancia, el ex Independiente Rivadavia festejó el segundo tras el rebote.

La goleada la redondeó Alan Velasco con un golazo, lo dejó pintado a Pedro Ríos en la gambeta y remató fuerte arriba al primer palo de Ferreira que no pudo detener el remate.

El partido tuvo tiempo para el debut de Enner Valencia, que en el final tuvo una inmejorable chance de redondear la goleada pero resolvió mal ante un buen achique del arquero rival.

Ahora Boca Juniors jugará frente a São Paulo en cuartos de final, que eliminó a Bolívar tras derrotarlo en el MorumBIS por 3-1, luego de haber sacado un empate 1-1 en la altura.