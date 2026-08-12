De no creer: con Merentiel protagonista, Boca sacó del medio en los dos tiempos ante Recoleta por Sudamericana

Curiosidad y pico. Seguramente pocas veces —o ninguna— ocurrió en el fútbol profesional, pero ocurrió en plena Copa Sudamericana durante el partido entre Boca Juniors y Recoleta. El Xeneize, movió dos veces de mitad de cancha: al inicio del partido y al comenzar el complemento.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, ganó el sorteo antes del partido y eso llevó a que el conjunto argentino moviera desde mitad de cancha con Miguel Merentiel como protagonista porque fue el encargado de darle el puntapié inicial al juego en cancha de Huracán.

Por lo tanto, correspondía que sea Recoleta el encargado de mover para reanudar el juego en el complemento pero una distracción del árbitro chileno Piero Maza y de los propios jugadores del equipo chileno llevara a que nuevamente sea Miguel Merentiel quien ponga la pelota a rodar cuando comenzó el complemento.

El inicio del primer tiempo:

El inicio del segundo tiempo:

¿Qué indica el reglamento?

En su artículo 8, las reglas del fútbol indican que en la previa "el árbitro lanzará una moneda al aire para sortear el campo y el equipo ganador elegirá o bien la mitad del campo desde la que atacará en el primer tiempo, o bien ejecutar el saque inicial. En función de lo anterior, el equipo adversario realizará el saque inicial o elegirá la mitad del campo desde la que atacará en el primer tiempo". Lo que implica que "el equipo que elija el campo para el primer tiempo ejecutará el saque de centro para iniciar el segundo tiempo. En el segundo tiempo, los equipos cambiarán de campo y atacarán la portería opuesta".

De todas maneras, lo ocurrido no implicará una sanción para el Xeneize teniendo en cuenta que no es responsabilidad del equipo que también cuenta con Leandro Lozano en el plantel, sino que probablemente el sancionado sea el propio árbitro teniendo en cuenta que es responsabilidad suya fiscalizar ese tipo de detalles.

El partido:

En lo que respecta al encuentro, Boca Juniors se impuso por 3-1 en un partido donde sufrió más de lo pensado más allá del marcador. Es que Recoleta se puso en ventaja cuando iban 5 minutos de partido por el gol de Pedro Ríos, pero en el cierre de la primera mitad Wilfrido Báez se hizo expulsar por pegar un codazo y eso le costó caro a la visita.

En el complemento, el Xeneize lo pasó por arriba y cuando iban 49' Santiago Ascacibar lo empató luego de una gran definición, solo dos minutos después lo dio vuelta Milton Delgado y a los 62' tras gran asistencia de Miguel Merentiel, Leonel Flores puso el 3-1 que podría haber sido mayor luego de que Recoleta quedara con nueve por la expulsión de Dairo Mosquera.

Más allá de que el marcador no se volvió a mover, los dirigidos por el Vasco Arruabarrena sacaron una ventaja considerable pensando en el partido de vuelta de la próxima semana en Paraguay.