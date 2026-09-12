Oriental perdió la chance de ser líder de la B tras insólito error de su arquero: así sigue la Segunda División

Miramar Misiones dio la sorpresa en el inicio de la fecha 18 de la Segunda Profesional AUF. El Cebrita venció a Oriental por 3-1, quien tenía la chance de subirse a la punta de la Anual.

Pero el partido tuvo como protagonista una insólita acción del brasileño Adriel da Silva. El arquero perdió la pelota en su área, coqueteó con el peligro al gambetear hacia adentro y Bruno Abbate leyó la acción para con una barrida festejar el primero a los 29'.

Si bien el paceño respondió con un golazo de un tiro libre de larga distancia de Facundo Briñón sobre el final del primer tiempo, el Cebrita pegó en el arranque del segundo, antes del minuto, gracias otro lindo gol a distancia, esta vez de Alexander González, que bancó notablemente a su marca, le pegó de muy lejos y el tiro raso más allá de no ser tan potente entró bien pegado al palo de da Silva.

La polémica se instaló a los 58' cuando Eduardo Varela sancionó penal sobre Abbate por un contacto prácticamente imperceptible. El delantero lo cambió por gol con un buen tiro cruzado liquidando el encuentro más allá de alguna situación que el paceño tuvo por arriba.

Miramar trepó en la tabla del descenso, salió de la última posición al superar a Uruguay Montevideo y se puso a 0,018 de La Luz que hoy se está salvando. Por su parte, Oriental quedó en el segundo lugar, un punto por debajo de Plaza Colonia, y si bien sigue ostentando puesto de ascenso directo, puede ser superado por Colón —uno abajo— y Atenas —que viene dos unidades por detrás—.

Así sigue la Segunda Profesional AUF

SÁBADO 12

Uruguay Montevideo vs. Tacuarembó

Hora: 12:00

Estadio: Parque ANCAP

Huracán vs. Plaza Colonia

Hora: 15:00

Estadio: Parque Palermo

Paysandú vs. La Luz

Hora: 18:00

Estadio: Estadio Artigas

Colón vs. Rentistas

Hora: 21:00

Estadio: Parque Palermo

DOMINGO 13

River Plate vs. Fénix

Hora: 12:30

Estadio: Parque Saroldi

Atenas vs. Cerrito

Hora: 15:30

Estadio: Estadio Atenas