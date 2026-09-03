Las tablas de la Copa AUF Uruguay 2026: mirá cómo está cada uno de los seis grupos de la competencia

El nuevo formato de la Copa AUF Uruguay trae consigo más partidos para los 24 equipos profesionales que la disputan. Similar a lo que ocurre en otros países, una fase de grupos define los 16 clubes que seguirán en competencia para jugar la fase previa a los octavos de final donde se unirán con los amateurs.

Por calendarios y distintas exigencias, a esta altura hay clubes que esta semana están disputando su segundo partido, mientras que otros están aún con el primero y haciendo su estreno en una competencia donde los planteles —al menos hasta entrar a la fase eliminatoria— suelen usar equipos alternativos.

Peñarol y Nacional son dos de los equipos que han disputado sus respectivos dos encuentros y ambos lideran sus series con cuatro puntos luego de una victoria y un empate en sus dos primeras presentaciones. A propósito, hasta el momento ningún equipo que haya disputado sus dos partidos ganó ambos.

Hasta el momento, Plaza Colonia es el único equipo de Segunda División que está liderando su grupo ya que en esa zona los cuatro equipos disputaron un solo partido y el Patablanca fue el único que ganó.

Cabe recordar que a la próxima ronda clasificarán los dos primeros de cada grupo y a ellos se sumarán los cuatro mejores terceros para llegar de esta manera a 16 equipos que luego se enfrentarán entre sí en llaves eliminatorias.