Segunda División: Plaza Colonia venció a Uruguay Montevideo y volvió a ser el único líder de la tabla Anual

La Segunda División le puso punto final a la fecha 17 de la fase regular en la noche del lunes cuando Plaza Colonia recibió a Uruguay Montevideo en el Parque Prandi. El equipo de Juan Ignacio Ayaso llegó a este encuentro sabiendo que de ganar iba a recuperar la cima de la tabla Anual y lo consiguió.

Fue por la mínima y no sin sufrir, pero fue suficiente porque el 1-0 conseguido como local dejó al Patablanca como único líder de la acumulada obligando a que Oriental de La Paz ceda su lugar y que Colón pase a ser el tercero de la tabla de posiciones hasta el momento.

Valentín Amoroso, cuando iban 47 minutos de partido, puso el único tanto del encuentro que le permite al equipo de Colonia seguir ilusionado con regresar rápidamente a la Primera División luego de descender en 2025 y además volver a la victoria luego de acumular dos encuentros sin triunfos tras empatar con Colón y caer precisamente con Oriental de La Paz.

Cabe recordar que la fecha había iniciado con el triunfo de Huracán del Paso de la Arena que confirmó su buen momento al vencer 3 a 1 a La Luz. Sergio Cortelezzi volvió a resultar determinante para el equipo dirigido por Pablo Marini y anotó por duplicado, mientras el argentino David Juárez convirtió el restante. Pablo Porcile había señalado el empate transitorio para La Luz. Huracán sigue creciendo y se afirma en la pelea por los puestos de play-off. La Luz, mientras tanto, permanece por ahora fuera de la zona de descenso, aunque con un margen peligroso sobre Miramar Misiones.

Ya en la jornada del sábado puntos de oro consiguió Paysandú, que como visitante superó 2 a 1 a Cerrito. Axel Méndez y el goleador Luis López convirtieron para los sanduceros, mientras Andrés Schettino había establecido el empate transitorio. Una victoria que le permite a Paysandú tomar aire, alejarse de las últimas posiciones de la tabla del descenso y comenzar a observar el futuro con otra perspectiva. Para Cerrito significó un nuevo golpe que lo aleja de las principales ubicaciones.

Además Colón venció 1 a 0 a Miramar Misiones en el estadio Charrúa. Bruno Airaldi, a los 73 minutos, marcó de cabeza el tanto de la victoria. El tricolor mostró una clara superioridad ante el Cebrita que continúa acumulando problemas y que cada fecha observa con mayor preocupación la tabla del descenso.

El domingo fue el turno de que Atenas de San Carlos, en el regreso a su escenario, derrotara 3 a 2 a un irregular River Plate en uno de los partidos más entretenidos de la jornada. Facundo Milán, Matías Núñez y Nicolás Campos marcaron para Atenas, mientras Cristian Techera y el brasileño Vitinho anotaron para el Darsenero.

Mientras que en el norte Oriental se impuso 1-0 a Tacuarembó. Cuando todo parecía encaminarse hacia un empate sin goles, llegó el premio para los dirigidos por Darío Flores. A los 92 minutos, en prácticamente la última jugada del partido, un descuido del fondo local fue aprovechado por Christian Paiva, quien apareció para marcar el único gol y desatar la alegría paceña. Gran trabajo de Nahuel Soria y Facundo Briñón, acompañado por una sólida tarea colectiva, fundamentalmente en la mitad de la cancha y en el sector defensivo. Oriental se llevó así tres puntos de enorme valor y confirmó que está dispuesto a pelear hasta el final.

En el cierre de la jornada dominguera, Rentistas consiguió una valiosísima y trabajada victoria en los últimos minutos. Pese a jugar con diez futbolistas, el Bicho Colorado dio vuelta el marcador y derrotó 2 a 1 a Fénix. Los albivioletas se habían adelantado con gol del rochense Fabricio Fernández, pero Rentistas nunca bajó los brazos. En el segundo tiempo, cuando parecía que los tres puntos viajaban hacia Capurro, llegó la notable reacción del conjunto dirigido por el argentino Omar Asad.

Nicolás Mallet, a falta de cuatro minutos para el final, estableció el empate y, ya en tiempo de descuentos, el brasileño Douglas Bittencourt apareció para marcar el 2 a 1 definitivo. Un triunfo extraordinario por la forma, por el momento y por haberlo conseguido en inferioridad numérica, que mantiene a Rentistas con expectativas en la pelea por las principales posiciones.