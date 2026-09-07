Segunda División: Oriental logró un triunfazo para quedar líder, pero ahora depende de Plaza Colonia

Disputada parcialmente la decimoséptima jornada del torneo de la Segunda División Profesional, Oriental de La Paz encontró su norte y se trepó a lo más alto de la tabla. El celeste paceño consiguió una victoria enorme al derrotar 1 a 0 a Tacuarembó, sobre la hora, en el siempre complicado estadio Raúl Saturnino Goyenola.

A falta del encuentro que este lunes disputarán Plaza Colonia y Uruguay Montevideo, Oriental quedó como líder gracias a tres puntos que pueden valer muchísimo en la definición del campeonato.

El encuentro en Tacuarembó fue parejo, aunque Oriental mostró por momentos mejores argumentos y supo controlar a un rival que intentó hacerse fuerte como local. Cuando todo parecía encaminarse hacia un empate sin goles, llegó el premio para los dirigidos por Darío Flores. A los 92 minutos, en prácticamente la última jugada del partido, un descuido del fondo local fue aprovechado por Christian Paiva, quien apareció para marcar el único gol y desatar la alegría paceña. Gran trabajo de Nahuel Soria y Facundo Briñón, acompañado por una sólida tarea colectiva, fundamentalmente en la mitad de la cancha y en el sector defensivo. Oriental se llevó así tres puntos de enorme valor y confirmó que está dispuesto a pelear hasta el final.

Muy cerca aparece Colón. El equipo dirigido por el venezolano Pedro De Pablos quedó a solamente una unidad después de vencer 1 a 0 a Miramar Misiones en el estadio Charrúa. Bruno Airaldi, a los 73 minutos, marcó de cabeza el tanto de la victoria. El tricolor mostró una clara superioridad ante el Cebrita que continúa acumulando problemas y que cada fecha observa con mayor preocupación la tabla del descenso.

Otro que creció en sus pretensiones de ascenso fue Atenas de San Carlos, que en el regreso a su escenario, derrotó 3 a 2 a un irregular River Plate en uno de los partidos más entretenidos de la jornada. Facundo Milán, Matías Núñez y Nicolás Campos marcaron para Atenas, mientras Cristian Techera y el brasileño Vitinho anotaron para el Darsenero.

Puntos de oro consiguió Paysandú, que como visitante superó 2 a 1 a Cerrito. Axel Méndez y el goleador Luis López convirtieron para los sanduceros, mientras Andrés Schettino había establecido el empate transitorio. Una victoria que le permite a Paysandú tomar aire, alejarse de las últimas posiciones de la tabla del descenso y comenzar a observar el futuro con otra perspectiva. Para Cerrito significó un nuevo golpe que lo aleja de las principales ubicaciones.

En el inicio de la etapa, Huracán del Paso de la Arena confirmó su buen momento al vencer 3 a 1 a La Luz. Sergio Cortelezzi volvió a resultar determinante para el equipo dirigido por Pablo Marini y anotó por duplicado, mientras el argentino David Juárez convirtió el restante. Pablo Porcile había señalado el empate transitorio para La Luz. Huracán sigue creciendo y se afirma en la pelea por los puestos de play-off. La Luz, mientras tanto, permanece por ahora fuera de la zona de descenso, aunque con un margen peligroso sobre Miramar Misiones.

En el cierre del domingo, Rentistas consiguió una valiosísima y trabajada victoria en los últimos minutos. Pese a jugar con diez futbolistas, el Bicho Colorado dio vuelta el marcador y derrotó 2 a 1 a Fénix. Los albivioletas se habían adelantado con gol del rochense Fabricio Fernández, pero Rentistas nunca bajó los brazos. En el segundo tiempo, cuando parecía que los tres puntos viajaban hacia Capurro, llegó la notable reacción del conjunto dirigido por el argentino Omar Asad.

Nicolás Mallet, a falta de cuatro minutos para el final, estableció el empate y, ya en tiempo de descuentos, el brasileño Douglas Bittencourt apareció para marcar el 2 a 1 definitivo. Un triunfo extraordinario por la forma, por el momento y por haberlo conseguido en inferioridad numérica, que mantiene a Rentistas con expectativas en la pelea por las principales posiciones.

La decimoséptima fecha todavía tiene un capítulo fundamental. Este lunes Plaza Colonia recibirá a Uruguay Montevideo y, si el Patablanca consigue la victoria, recuperará el liderazgo. Por ahora, la punta tiene dueño. En una cancha difícil, con un gol agónico y cuando el empate parecía sentenciado, Oriental encontró su norte.