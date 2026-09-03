Rentistas vs. Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay: el Bicho Colorado recibe al líder del grupo

Rentistas y Plaza Colonia se enfrentarán este jueves (15:00 por DSports y Flow) en el Complejo Rentistas, por la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay. El Bicho Colorado viene de empatar sin goles ante Defensor Sporting, mientras que el Patablanca derrotó 2-1 a Cerro Largo y quedó como único líder del grupo.

El Bicho Colorado llega al encuentro después de haber igualado 0-0 ante Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini, en un partido en el que consiguió sumar un punto en su debut en el torneo. El Violeta mereció más a lo largo de todo el encuentro, pero Rentistas recibió y casi se lleva el partido después de dos situaciones claras que alcanzó a tener sobre el final del partido.

Plaza Colonia, en cambio, tuvo un estreno ganador. El Patablanca venció 2-1 como local a Cerro Largo en el Parque Prandi y, con esos tres puntos, quedó en lo más alto del grupo luego de la primera fecha. El equipo coloniense mostró un gran juego colectivo e incluso mereció que la ventaja sobre el arachán fuera más abultada.

Por eso, el partido de este jueves tendrá una importancia diferente para cada equipo. Rentistas buscará conseguir su primera victoria y quedar bien posicionado de cara a la definición del grupo, mientras que Plaza intentará mantener su lugar de privilegio y dar otro paso hacia la clasificación aún jugando como visitante.

La segunda fecha del grupo se completará el próximo jueves, cuando Cerro Largo reciba a Defensor Sporting en Melo.

Tanto Rentistas como Plaza Colonia militan actualmente en la Segunda División Profesional y ambos tienen entrenadores argentinos. El Bicho Colorado, dirigido por el Turco Omar Asad está séptimo a tres puntos de zona de playoff mientras que el Patablanca, comandado por Juan Ignacio Ayaso, es el líder de la tabla Anual.

Rentistas vs. Plaza Colonia: alineaciones probables

Fecha: jueves 3 de setiembre

Hora: 15:00

Cancha: Complejo Rentistas

Torneo: Copa AUF Uruguay, fecha 2

TV: DSports, Flow

Rentistas. C. Techera; J. Poiso, S. Bentancur, P. Pírez, L. Dufur; I. Pintos, F. Carámbula; P. Suárez, J. Moreira, L. Inverso; D. Bittencourt.

DT. Omar Asad

Plaza Colonia. K. Morgan; E. Redín, M. Lorenzi, M. Velázquez, F. Kidd; T. Escalante; H. Vergara, F. Píriz, I. Pereira, V. Amoroso; M. López.

DT. Juan Ignacio Ayaso.

Árbitro. Pablo Silvera

Asistentes. Julián Pérez y Agustín de Armas

Cuarto. Ruben Umpiérrez