"No estamos en condiciones de imponer nada": Bentancur explicó los motivos para que Nández no llegue a Peñarol

"Hubo una chance concreta", esa fue la frase con la que Pablo Bentancur inició la explicación de los motivos por los que Nahitan Nández no llegara a Peñarol en este mercado de pases más allá de que la chance de salir de Al Qadsiah de Arabia Saudita estuvo sobre la mesa en algún momento y eso ilusionó en filas del Carbonero.

"Lo quisimos solucionar, Ruglio hizo una oferta muy importante por muchos años, pero también hay un tema deportivo", añadió el representante del futbolista en diálogo con FIX Radio. "Los cupos para extranjeros valen muchísimo y ellos lo que quiere es el cupo, pero al entrenador lo convencieron de que el que tenía que salir era Otavio y por eso la parte deportiva nos cambió todo", expresó.

"Apareció una posibilidad porque compraron un jugador que estaba en Inglaterra (Tijjani Reijnders desde Manchester City) y necesitaban el lugar y deportivamente optaron porque se quedara Nández y que salga Otavio y no estamos en condiciones de imponer nada", aseguró.

Bentancur explicó que en el fútbol árabe está presente el PIF (Fondo de Inversión Pública) y "pone el dinero importante en las transferencias y muchas veces escapa incluso a los entrenadores, no es un tema de convencerlos".

Pablo Bentancur junto a Nahitan Nández en Arabia Saudita. Crédito: Captura.

"Se intentó la posibilidad de Peñarol porque era una solución rápida para el momento que estábamos viviendo, pero hubo un cambio en lo deportivo y se tuvo que asumir. Nosotros lo dábamos casi por hecho y cuando fuimos a la reunión se nos cayó todo y esto que yo estuve hasta altas horas de la noche negociando", indicó.

Sobre cómo quedó el jugador anímicamente luego de esta situación, añadió: "Nahitan es muy fuerte de cabeza, es la mayor fuerza que tiene. Él mismo estaba con ganas" y sobre la chance de que vuelva a existir la posibilidad de regresar en un futuro cercano a Peñarol, sostuvo: "Yo no quiero prometer nada porque ya vieron que para mí se iba a dar y no se dio. Es un mercado muy difícil y que viene creciendo muchísimo".

Respecto al mercado, Bentancur manifestó que lo llamó "un club muy importante de la MLS y dos clubes italianos. De aquí a que termine el contrato (junio de 2027) puede pasar cualquier cosa".

Por último manifestó que no cree que ocurra algo similar a lo que pasó con Darwin Núñez (que en su momento fue apartado del plantel principal) porque el propio club lo eligió desde el punto de vista deportivo para que se quedara: "Viene de una lesión, pero pronto va a estar disponible".