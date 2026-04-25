Nacional vs. Danubio por la fecha 13 del Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

El Nacional de Jorge Bava tiene una parada previa al cruce copero y no quiere desaprovecharla. Hoy recibe a Danubio desde las 19:00 horas en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura. El encuentro se podrá ver en vivo a través de DSports, los cables de Montevideo y el interior. En streaming estará disponible por Disney+ y Antel TV.

Después de la victoria 3-1 frente a Liverpool que cortó con la racha adversa de dos caídas al hilo, el desafío que se trazan es no retroceder. Los 19 puntos en la tabla lo tiene lejos de la cima, a ocho puntos de Racing, pero puertas adentro saben que la importancia de estos últimos tres partidos se dimensionará al cierre de la temporada.

El cuerpo técnico del Bolso prepara un equipo mixto con varios titulares indiscutidos y otros que tendrán su oportunidad de sumar rodaje antes de viajar a Lima para enfrentar a Universitario por Copa Libertadores.

Maximiliano Gómez, el máximo artillero de Nacional en lo que va del año con ocho goles y dos asistencias, está en duda para este compromiso a raíz del golpe que sufrió ante Liverpool. De hecho, no finalizó la práctica del jueves en Los Céspedes por precaución y todo apunta a que lo preservarán pensando en el ámbito continental. Pavel Núñez, clave en el último partido, se perfila como su reemplazante.

Pavel Núñez en la presión sobre Martín Rabuñal en el partido entre Liverpool y Nacional. Foto: Darwin Borrelli.

Una situación similar se da en el caso de Maxi Silvera, que no estuvo a disposición ante el negriazul a raíz de la molestia que arrastraba en el gemelo interno, la misma zona donde en su momento tuvo el desgarro. El propio entrenador dejó claro en conferencia que “clínicamente está bien”, pero que evalúan no arriesgarlo ante la posibilidad de que tenga participación en Perú.

Camilo Cándido, quien viene de jugar 45‘, apronta su regreso a la titularidad en el lateral izquierdo. La última vez que estuvo desde el arranque fue el 20 de marzo contra Defensor Sporting.

Baltasar Barcia pasará del lateral derecho a oficiar de extremo. Enfrente estará una Franja que acumula seis partidos sin ganar y quiere alejarse de la zona roja.

Baltasar Barcia al ataque en el partido entre Coquimbo Unido y Nacional por Copa Libertadores. Foto: EFE.

Nacional vs. Danubio por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional: Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Pavel Núñez, N. López. DT: Jorge Bava.

Danubio: Mauro Goicoechea; Mateo Rinaldi, Emiliano Velázquez, Tomás Cavanagh, Leandro Sosa; Camilo Mayada, Iván Rossi, Sebastián Rodríguez, Mateo Peralta; Maicol Ferreira, Sebastián Fernández. DT: Gustavo Matosas.

Hora: 19:00.

TV: DSports, cables de Montevideo y el interior. En streaming por Disney+ y Antel TV.

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Mathías Muniz y Marcos Rosamen.

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis.

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.