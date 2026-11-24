Nacional pisó fuerte en el Gran Parque Central tras golear 3-0 a Peñarol por la cuarta fecha de la Serie Campeonato del fútbol femenino. Los goles fueron marcados por Agostina Marcora, Oriana Fontán y Julieta Ladós.

El encuentro comenzó de forma muy favorable para el elenco que dirige técnicamente Valeria Colman, porque de movida tuvo un tiro de Agostina Marcora que reventó el travesaño de la golera mirasol Martina Alonso. Pero eso fue simplemente un aviso.

La apertura del tanteador llegó por medio de una acción preparada en un tiro de esquina, donde Alison Latúa disparó al arco, Alonso dio rebote y el que lo capturó para mandarle adentro del arco fue Agostina Marcora en el minuto 10.

Peñarol tuvo la gran chance para conseguir la igualdad en el escenario tricolor por medio de un penal. La que tomó la responsabilidad fue Lorena Graña, aunque su tiró se fue por encima del travesaño del arco de Josefina Villanueva.

Lorena Graña en el momento que patea el penal. Foto: @AUFfemenino.

En el complemento Nacional le bajó el martillo al clásico: tuvo un remate desde los 12 pasos por una mano en el área de Manuela Olivera y Oriana Fontán se encargó de cambiarlo por gol para extender la diferencia en el tanteador. Hubo tiempo para que Julieta Ladós decretara el 3-0 final.

De esta manera, el conjunto tricolor logró festejar en su casa ante su clásico rival para sumar tres puntos fundamentales en la definición por el título.

Cómo quedaron las posiciones

Tras esta victoria clásica Nacional quedó en la cima de la Serie Campeonato del fútbol femenino con nueve puntos gracias a que posee puntaje perfecto con tres triunfos, mientras que en la segunda posición se ubica Peñarol con seis unidades también con tres partidos disputados.

Esto es muy importante porque el equipo que se quede con el primer sitio de la Serie Campeonato del fútbol femenino accederá a la final por el Campeonato Uruguayo.

Los otros cuatro conjuntos que componen la Serie Campeonato se medirán entre sí en una ronda de playoffs. Es decir, que el segundo jugará contra el quinto, mientras que el tercero enfrentará al cuarto. Y los ganadores se cruzarán en la final de los playoffs.

El que resulte ganador de ese duelo decisivo se medirá contra el equipo que se quedó con la cima de la Serie Campeonato para determinar al campeón del Campeonato Uruguayo del fútbol femenino.

Además de Nacional y Peñarol, están Liverpool con cuatro puntos, Montevideo City Torque con uno y Defensor Sporting sin unidades en la Serie Campeonato del fútbol femenino.