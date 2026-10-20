Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro por semifinales de Copa Sudamericana: día, hora, entradas y dónde ver

Montevideo City Torque sueña con un milagro para dar vuelta la llave ante Atlético Mineiro cuando se crucen en el partido que definirá el boleto a la final de la Copa Sudamericana. Este miércoles, desde las 19:00 horas y en el Estadio Centenario, el equipo de Marcelo Méndez sabe que remontar la goleada sufrida en la semifinal de ida a manos del Galo sería un campanazo monumental.

Su rival tiene el marcador a favor, un plantel y un palmarés que respaldan su objetivo de levantar la Sudamericana apenas un año después de perder la final ante Lanús. El Ciudadano, por su parte, ya hizo historia al llegar hasta esta instancia pero intentará dejar la mejor imagen y competir. Como dijo el propio Méndez después del 3-0: "Somos uruguayos, creemos que podemos".

City Torque viene de una dura derrota ante Albion el domingo por la fecha 11 del Clausura de la Liga AUF Uruguaya, caída que, sumada a otros resultados de la jornada, llevaron a que se alejara de la punta del torneo mientras tiene la cabeza puesta en el partido de este miércoles.

Al momento se llevan vendidas 2300 entradas para la Tribuna Olímpica, habilitada para el público uruguayo. Los precios van desde $150 para socios del club, $200 para socios AUF y $250 para el público general. Mientras que para la visita, ubicada en la Tribuna Colombes, los ingresos tiene un costo de USD 30. Los menores de 12 ingresan gratis y los boletos se pueden adquirir a través de cobraticket.uy.

El partido se podrá ver en vivo a través de DSports, DGO, ESPN, Disney+ Paramout+, DAZN, Flow y Flow streaming, CUTA, Montecable, Nuevo Siglo y TCC.

Cómo llega Atlético Mineiro

Bernard festeja su gol para Atlético Mineiro ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana. Foto: AFP

Eduardo Domínguez, entrenador argentino al frente del equipo brasileño, reconoció que sus dirigidos llegan en un gran momento. "Los jugadores saben que estamos en una buena fase, tenemos que aprovechar", dijo Domínguez, quien tomó el mando del equipo en febrero de este año.

En el Brasileirão 2026, el Galo, que ya se encuentra en Montevideo, está en zona de clasificación directa a la Libertadores del año próximo. En la Copa de Brasil ya se metió en semifinales, donde enfrentará al Gremio.

La claridad de Domínguez para mover el plantel, disimular bajas de peso como la de Gustavo Scarpa y sacarle el mejor provecho a jugadores como el volante colombiano Kevin Castaño están dando sus frutos en un cierre de temporada en la que resurgió la figura del delantero Reinier.

En el Galo "encontré mi felicidad", dijo Reinier el mes pasado. El delantero de 24 años retornó a Brasil en 2025 tras un largo y sinuoso camino que vivió en el fútbol europeo, tras ser fichado por el Real Madrid con apenas 18 años.

El ganador se medirá al vencedor de la llave entre Boca Juniors y Vasco Da Gama, que esta noche, desde las 21:30, se miden en Río de Janeiro.

Alineaciones probables:

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Franco Pizzichillo; Luka Andrade, Salomón Rodríguez, Esteban Obregón.

DT: Marcelo Méndez.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Alan Franco, Vitao, Lyanco, Ronan Lodi; Maycon, Kevin Castaño; Tomás Cuello, Víctor Hugo, Bernard, Reiner.

DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: El chileno Cristian Garay.

Hora: 19:00.

Estadio: Centenario.

Con información de AFP.