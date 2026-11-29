Final del partido en el Estadio Centenario. Los jugadores de Palmeiras se abrazan locos de la vida por la obtención de su cuarta Copa Libertadores y los de Estudiantes de La Plata mastican rabia, miran al cielo sin encontrar explicaciones en medio del lamento. En las tribunas la imagen fue impactante: nadie se movió. Ni los vencidos ni los vencedores.

Y razones habían. De sobra. Los brasileños querían compartir cada minuto del festejo junto a los jugadores que celebraban en cancha, mientras que los argentinos querían mirar a sus futbolistas y aplaudirlos por el esfuerzo en una final que Palmeiras ganó 1-0 con el solitario gol de Ramón Sosa a los 52 minutos de juego.

“ES UN CIERRE DE CARRER ESPECTACULAR” Fernando Muslera anunció su retiro tras la final de la #Libertadores. ¡Muy emocionado!



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Los fanáticos del Pincha se rompieron las manos aplaudiendo a sus jugadores en medio de muchas lagrimas deseando que el club vuelva a tener una chance como esta. Pero lo que muchos no sabían pero algunos sí lo intuían era que el partido de ayer iba a marcar el fin de una carrera profesional como la de Fernando Muslera, el golero uruguayo que a los 40 años anunció su retiro.

Y lo hizo 22 años después de haber debutado, precisamente en el Estadio Centenario (lo hizo con el Montevideo Wanderers en 2004), en el mismo lugar en el que ayer dio la noticia tras la final de la Libertadores: “Obvio tengo mucha amargura por el resultado pero mucha satisfacción también por cómo competimos, incluso en esta final”, comenzó diciendo entre lágrimas para agregar: “Me voy muy feliz. En lo personal es un cierre de carrera espectacular, más allá del resultado, que es parte del fútbol. Vino Estudiantes a mi casa, a Uruguay, al estadio donde debuté como profesional, la hinchada llenó las tribunas, alentó a morir. Está mi familia afuera, mis amigos, mi viejo y la verdad es difícil hablar”.

Fernando Muslera en la final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

Al ser consultado sobre si esto representa su retiro definitivo del fútbol, Muslera afirmó que sí y que esta es una decisión que ya manifestó a la directiva del club y que fue este mismo sábado que se despidió de cada uno de sus compañeros.

El Nene, que debutó en Wanderers, pasó por Nacional, jugó en Lazio de Italia y Galatasaray de Turquía durante 14 años siendo ídolo del club por todo lo que logró, fue campeón de la Copa América 2011 con la selección de Uruguay y este sábado cerró un exitoso ciclo en casa porque se retiró en la misma cancha en la que debutó.