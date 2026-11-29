Joaquín Piquerez no para de hacer historia con la camiseta de Palmeiras: ganó su segunda Copa Libertadores y, nuevamente, lo hizo en el Estadio Centenario como en 2021. Pero este último galardón le permitió inmortalizar su nombre en el Verado.

El exjugador de Peñarol, River Plate y Defensor Sporting llegó a su décimo título con la casaca del equipo paulista. Lo que lo transformó en el lateral izquierdo más ganador de la historia del Palmeiras.

El palmarés del uruguayo está compuesto por una Recopa Sudamericana, dos Brasileiraos, una Supercopa de Brasil, cuatro Campeonatos Paulistas y dos Copa Libertadores (2021 y 2026).

Cabe destacar que aún puede sumar un título más en esta temporada, debido a que el domingo 6 de febrero disputará la final de la Copa de Brasil frente a Gremio de Porto Alegre, desde la hora 16:00, en el Estadio Nacional Mané Garrincha en Brasilia.

Su llegada a Palmeiras

Tras tener grandes actuaciones en Peñarol, Piquerez llamó la atención de varios clubes y uno de ellos fue Palmeiras. El uruguayo dejó el Mirasol, que venía realizando una gran campaña en la Copa Sudamericana 2021, para enrolarse en el club paulista.

En ese segundo semestre del 2021 logró quedarse con la Copa Libertadores de América tras vencer en la final al Flamengo por 2-1 y fue en el Estadio Centenario. Cinco años más tarde, el Verado y Piquerez vuelven a gritar campeón de ese mismo trofeo y otra vez en el mítico escenario del fútbol uruguayo.

Con el tiempo, el zurdo se afianzó en el equipo y hoy es una pieza fundamental para el director técnico portugués Abel Ferreira para poder dominar en el fútbol brasileño y, sobre todo, a nivel sudamericano.

La final de Piquerez

Joaquín Piquerez con la Copa Libertadores. Foto: Leonardo Mainé.

Joaquín Piquerez comenzó desde el vamos la final de la Copa Libertadores de este sábado del Palemiras frente a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario. Dio su característico despliegue, intentando ser salida por el costado zurdo. Lo hizo más como un carrilero por ese costado del campo de juego del mítico escenario del fútbol uruguayo, que lució con un gran marco de público.

Piquerez no salió a jugar el segundo tiempo con el Palmeiras. El entrenador Abel Ferreira decidió sustituirlo en el entretiempo para que en su lugar ingresara Arthur Gabriel.

Sin embargo, la historia terminó con una sonrisa para el futbolista uruguayo porque su equipo ganó la Copa Libertadores. Hecho que le dio la posibilidad de llegar a la cuarta en su historia y alcanzar al Flamengo como los máximos ganadores de este certamen en el fútbol brasileño.