Hace exactamente un año miraba el estadio desde lo alto de un cerro, con un celular, un trípode y un micrófono. Este sábado, vestido de traje y parado sobre el césped del Estadio Centenario, ante miles de hinchas y con millones de espectadores del otro lado de la pantalla, fue uno de los protagonistas de la ceremonia inaugural de la final de la Copa Libertadores 2026.

Clíver Huamán Sánchez, conocido en las redes sociales como Pol Deportes, volvió a emocionar al mundo del fútbol con una historia de superación que tuvo su capítulo más especial en Montevideo.

El joven peruano, de 17 años, fue elegido por la Conmebol para dar inicio al espectáculo previo al encuentro entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, apenas un año después de que su pasión por el relato deportivo lo hiciera conocido en todo el continente.

Las 18 horas de viaje y el relato que le cambió la vida

El 29 de noviembre de 2025, Clíver había viajado durante 18 horas desde su localidad natal, Andahuaylas, hasta Lima con el objetivo de transmitir la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras.

Sin embargo, al no contar con una acreditación de prensa, no pudo ingresar al Estadio Monumental. Lejos de resignarse, encontró junto a su hermano una alternativa: subir al cerro Puruchuco, desde donde tenía una vista privilegiada del escenario deportivo.

Allí montó su improvisado puesto de transmisión y comenzó a relatar a través de TikTok el encuentro que terminó con la consagración del Mengao. Tal como informó Ovación en aquel entonces, su historia trascendió fronteras y hasta el propio Giorgian de Arrascaeta, campeón de América con Flamengo, compartió las imágenes del adolescente peruano en sus redes sociales.

Su vínculo con los medios de comunicación comenzó cuando tenía apenas tres años, cuando acompañaba a su padre a trabajar en la radio. Con el paso del tiempo comenzó a relatar campeonatos locales y, junto a su hermano, impulsó el proyecto Pol Deportes. “Quiero ser un gran narrador”, expresó en una entrevista con el canal peruano Exitosa tras alcanzar la popularidad.

¡¡HOY SE JUEGA POR LA GLORIA ETERNA!! Cliver Huamán Sánchez, el joven peruano que fue tendencia en la última final de la Libertadores en Lima, dio inicio al show de apertura en el Centenario.



📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/OdPOfYr30r — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

De mirar el estadio desde afuera a ser protagonista de la final

Doce meses después, la vida lo encontró nuevamente frente a una definición de la Copa Libertadores, aunque en circunstancias completamente diferentes.

Esta vez no tuvo que buscar una montaña ni improvisar un lugar para transmitir. La Conmebol lo convirtió en uno de los protagonistas del espectáculo de apertura de su evento más importante a nivel de clubes.

Con el micrófono en la mano y las tribunas del Centenario teñidas de verde, rojo y blanco, el joven peruano volvió a protagonizar imágenes que rápidamente se viralizaron y despertaron cientos de mensajes de reconocimiento en las redes sociales.

El mismo adolescente que un año atrás no había conseguido ingresar al estadio fue el encargado de darle la bienvenida al mundo a una nueva final de la Copa Libertadores. Y Montevideo fue el escenario en el que aquel sueño que comenzó en lo alto de un cerro se hizo realidad.