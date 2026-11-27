Alexander Barboza, que milita en Palmerias y fue campeón de la Copa Libertadores en 2024 con Botafogo, sorprendió con sus declaraciones en la previa a la final con Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario.

"Estoy muy feliz de estar nuevamente en una final de la Libertadores. La primera Libertadores la gané en mi casa y la segunda la voy a ganar en mi segunda casa, en Uruguay, es un sentimiento muy lindo saber que toda mi familia está aquí para presenciar este momento", afirmó el defensa que hizo referencia a cuando levantó el trofeo con Botafogo ante Atlético Mineiro en el Monumental de Buenos Aires.

El defensa argentino de 31 años que ahora juega para Palmeiras es nacionalizado uruguayo (por su padre) y hasta fue reservado por Diego Forlán en las últimas listas de la selección, no tuvo dudas en afirmarse durante la previa a la definición que lo espera este sábado a las 17 horas.

Alexander Barboza esbanja confiança: “A primeira Libertadores ganhei na minha casa e a segunda vou ganhar na minha segunda casa, no Uruguai”



❝Muito feliz por estar novamente numa final da Libertadores. É um sentimento muito bonito saber que toda a minha família está aqui para… pic.twitter.com/eueTNMf9c3 — Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) November 25, 2026

En esta charla con Palmeiras TV, Barboza también destacó su rol en el equipo: "Desde que llegué al Palmeiras, Abel Ferreira fue muy claro conmigo sobre sus ideas y el fútbol que desea practicar en todo el campo, la importancia de la fase defensiva".

Y ahondó: "La fase defensiva es fundamental, no solo para los defensas, sino para todo el equipo. Si mantenemos la portería a cero, estaremos mucho más cerca de la victoria, principalmente por la calidad de los jugadores que tenemos. Eso será fundamental en esta final".

Em entrevista exclusiva à ESPN, Alexander Barboza, zagueiro do Palmeiras, rasgou elogios ao técnico do Verdão, Abel Ferreira, e falou sobre a personalidade do português.



👉 Assista a Palmeiras x Estudiantes, AO VIVO, neste sábado (28), às 17h, pela ESPN no Plano Premium do… pic.twitter.com/a9DKQZxhPm — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) November 26, 2026

¿Quién es Alexander Barboza?

Alexander Barboza y Giuliano Simeone disputan la pelota en el partido entre Botafogo y Atlético de Madrid. Foto: AFP.

Barboza nació el 16 de marzo de 1995 en Villa Celina, Buenos Aires. Se formó en River Plate y luego jugó cedido a Atlético de Rafaela durante todo el segundo semestre de 2015. En 2017 fue a préstamo a Defensa y Justicia y en 2019 a Independiente, que lo compró y en 2021 lo transfirió a Libertad de Paraguay.

En enero de 2024 llegó a Botafogo, equipo con el que ganó el Brasileirao y la Copa Libertadores y en julio de 2026 Palmeiras pagó 4.000.000 dólares por él. Firmó hasta diciembre de 2028, con opción a extenderlo hasta finales de 2029.

