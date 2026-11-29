El Estudiantes de La Plata del entrenador uruguayo Alexander “Cacique” Medina no pudo conseguir ese gran anhelo de volver a ser campeón de la Copa Libertadores: cayó 1-0 ante Palmeiras en el duelo decisivo en el Estadio Centenario. El técnico no dio pistas de si va a continuar en el conjunto argentino, pero señaló: “Hoy se termina un ciclo”.

Medina indicó en conferencia de prensa que no es momento para hacer una evaluación sobre si va a seguir en el cargo. “Como hablamos con el presidente (Juan Sebastián Verón), hacer una evaluación ahora es todo negativo por el pesimismo que ronda en mi cabeza porque veníamos con otra mentalidad y no lo hicimos. Hoy se termina un ciclo. Luego nos sentaremos para hacer una evaluación del año, si seguimos con el club. Evidentemente este viaje de estos nueve meses en Estudiantes me los voy a llevar conmigo. Un agradecimiento a todos: la estructura deportiva, a los dirigentes, a los hinchas, al presidente y a los jugadores, quienes fueron determinantes para esta actuación. Hay que tomarse unos días, hablar con la gente del club y siempre va a ser lo mejor para Estudiantes de la Plata”, remarcó.

El argentino - uruguayo Alexander Barboza tuvo una muy buena actuación. Foto: Leo Mainé.

Tras el final del duelo decisivo por el título más importante a nivel de clubes de la Conmebol, Fernando Muslera dio una entrevista donde confirmó que ese fue su último partido como futbolista profesional. A lo que le consultaron al Cacique sobre el retiro del campeón de la Copa América 2011 con la selección uruguaya.

“No voy a evaluar su carrera porque está más que clara. Fue un referente del arco de la selección uruguaya, nos brindó mucho en Estudiantes con grandes actuaciones y estamos en esta final producto a su labor. Hubiese sido un broche de oro para su trayectoria, pero le dijo post partido el agradecimiento por habernos brindada esa trayectoria a los más chicos”, puntualizó Medina sobre Muslera.

Fernando Muslera abraza a Lucas Alario tras perder la final de la Libertadores. Foto: Leonardo Mainé.

“A pesar de los vaivenes que le tocó en la selección yo no dejo de abalar los 22 años de carrera por esos tres partidos malos, pero eso conllevar ser arquero y agradecerle mucho por todo este tiempo. Dimos lucha hasta el final”, añadió.

Con respecto a lo que pasó en el juego, el Cacique aseguró que no vio “una superioridad de Palmeiras”. “No la veo en situaciones de gol, en tiros de esquina, en tajadas de Muslera. Fue un partido parejo”, opinó.

“Se abre un poco por el gol y nos dan la pelota. Pero sin tomar tanto riesgo en la transición, me imaginé un partido muy peleado con pocas situaciones de gol. No me puedo reprochar nada. Tratamos de minimizar al rival y eso fue así, y en ataque nos faltó mayor frescura”, declaró.

Asimismo, le agradeció a los hinchas de Estudiantes que fueron a Montevideo. “No nos dio para regalarles un campeonato, pero lo que más rescato del equipo fue la entrega, la actitud y luchar hasta el final”, dijo.