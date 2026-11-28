La previa del partido final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata tuvo un hecho tan increíble como insólito este sábado por la tarde.

Es que luego del gran espectáculo que se montó 15 minutos antes del comienzo del encuentro y con los dos equipos ya en la cancha, se dio una situación más que particular con la copa inflable que colocaron en la mitad del campo de juego.

Una spider cam —cámara de última generación que tiene un sistema de suspensión mediante cables motorizados que posibilita realizar movimientos fluidos— se chocó con el inflable, lo que provocó que se pinchara y perdiera aire.

Así estaba el trofeo inflable de la Copa Libertadores antes de ser interceptado por una spider cam. Foto: Leonardo Mainé.

El hecho llamó la atención en las cuatro tribunas del Estadio Centenario que a esa altura ya estaban repletas de hinchas de los dos equipos protagonistas de esta final de la Copa Libertadores 2026.

Desde la organización no hubo mucho para hacer teniendo en cuenta el guion de la ceremonia previa y ya con los dos equipos en cancha, se esperó para retirar el estrado en el que estaba el trofeo inflable que a esa altura ya no tenía más aire tras ser interceptado por la spider cam.

Los encargados de retirar el estrado lo hicieron rápidamente a través de un espacio que se abrió sobre la Tribuna Colombes contra la Tribuna Olímpica pero a esa altura, el inconveniente ya se había viralizado.

Diferentes cuentas de redes sociales se hicieron eco de lo ocurrido y comenzaron a publicar fotos del hecho y también algunos videos que sumaron miles de reproducciones.