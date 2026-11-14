“Me mandó hacer estudios”: la divertida confesión del Cacique Medina con su cardiólogo hincha de Estudiantes

Estudiantes de La Plata tiene ahora una sola cosa en la mente: la final de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras, que se jugará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario. Pero este jueves sumó un nuevo título al quedarse con la Supercopa Argentina y Alexander Medina realizó una divertida confesión.

El Pincha ganaba 2-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza por los goles de Guido Carrillo e Iván Villalba en su propio arco. Sin embargo, la Lepra fue y logró empatarlo gracias a los tantos de José Florentín y Villalba en el minuto 90+5.

En tal sentido, la historia fue al alargue donde el conjunto que tiene al golero uruguayo Fernando Muslera y a Tiago Palacios logró gritar campeón por un gol de cabeza de Lucas Alario. “Justo mi cardiólogo me mandó hacer un par de estudios por la tensión que hemos vividos en estos días”, confesó el Cacique.

Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata, con el título de la Copa Argentina. Foto: edelpoficial en Instagram.

Cabe recordar que han sido semanas muy movidas para el conjunto argentino, ya que logró clasificarse a la final de la Copa Libertadores tras eliminar a uno de los grandes favoritos a ser campeón del certamen a nivel de clubes más importante que organiza la Conmebol: el Flamengo. Estudiantes de La Plata igualó los dos partidos 0-0 y la historia se definió en la tanda de los penales en los que Muslera atajó tres para ganar 3-2 en el mismísimo Maracaná en Río de Janeiro.

“Con el hincha de estudiantes estamos en contacto y lo de hoy (por la final del pasado jueves) fue tremendo”, sostuvo Medina tras la consagración de la Supercopa Argentina en el Estadio Julio César Villagra en Córdoba. “El equipo salió a jugar el alargue como nos tiene acostumbrado”, añadió.

El Pincha no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional del fútbol argentino, por lo que su mente está puesta en el sábado 28 de noviembre para medirse ante Palmeiras para ir por su quinta Copa Libertadores.

A su vez, el Cacique se refirió con una sonrisa sobre en qué momento se va hacer los estudios. “Después de la final de la Copa Libertadores, no vaya a ser que me deje afuera de ese partido”, comentó riéndose.

Por el lado del Palmeiras también habrá presencia uruguaya en la final de la Copa Libertadores, ya que estarán Joaquín Piquerez, Alexander Barboza y Emiliano Martínez. El conjunto paulista saldrá a buscar su cuarta Copa para alcanzar al Flamengo como los dos brasileños más ganadores de este certamen.