Bella Italia está a 90 minutos de dar uno de los pasos más importantes de su historia. El equipo de Fernando Muslera enfrentará a Deutscher el domingo 6 de diciembre, desde las 15:30 horas en el Parque Palermo, en una final única que determinará el segundo ascenso a la Segunda División Profesional del fútbol uruguayo.

Detrás de esa posibilidad hay un proyecto que apuesta al crecimiento progresivo, un plantel conformado por futbolistas que buscan relanzar sus carreras y un entrenador que también pretende reafirmar su lugar dentro del fútbol uruguayo.

Mario Szlafmyc, director técnico de Bella Italia, dialogó con Ovación sobre el presente de la institución, las dificultades de competir en la Primera División Amateur, su vínculo con Muslera y lo que significaría conseguir el ascenso.

El club de Fernando Muslera y un proyecto de crecimiento escalonado

La presencia del exarquero de la selección uruguaya como propietario de Bella Italia genera una atención especial sobre la institución. Sin embargo, Szlafmyc explicó que la realidad del club dista de algunas percepciones que existen desde afuera.

“Bella Italia es un club bastante familiar porque las personas que están en la cúpula, que son Fernando Muslera, Rodrigo Luedkin y Nacho Benedito, tienen un vínculo muy cercano entre ellos. Es un club que, si bien todavía no tiene una infraestructura propia, apunta al crecimiento en ese sentido y está encaminado”, sostuvo.

El entrenador destacó la libertad que encontró para desarrollar su trabajo y el intercambio permanente con quienes llevan adelante la gestión de la institución. “Es un club chiquito, ordenado y con mucha perspectiva de crecimiento escalonado. No va a ser un club que de un día para el otro sea una potencia dentro de nuestro fútbol, pero creo que en el mediano plazo, y más si llegamos a conseguir el objetivo de pasar a Segunda División, nos podemos encontrar con un club que se proyecte como un club de Primera División dentro del mercado local”, agregó.

Contrariamente a lo que podría suponerse por la presencia de Muslera, Bella Italia no cuenta con uno de los presupuestos más importantes de la categoría ni dispone de todos los recursos tecnológicos que tienen algunos de sus competidores.

“Tenemos lo básico necesario para un club que trabaja de forma profesional dentro de nuestro fútbol. Hay clubes de la divisional que tienen GPS, recursos humanos, gimnasios. Lo nuestro es lo básico, prolijo, la regularidad en los compromisos, en los pagos, sin algunos recursos que tienen otros, pero con eso nos hemos arreglado para hacer un trabajo profesional”, explicó.

Y fue contundente al referirse al aspecto económico: “Claramente, yo te diría que nosotros a nivel de presupuesto estamos a mitad de tabla”.

Plantel de Bella Italia 2026 Foto: Bella Italia

El vínculo con Muslera y una pretemporada en Estudiantes de La Plata

Aunque sus compromisos deportivos en Argentina le impiden estar permanentemente en Uruguay, Muslera sigue de cerca lo que sucede en Bella Italia. Szlafmyc contó que el contacto cotidiano del cuerpo técnico es principalmente con Luedkin y Benedito, pero que también mantuvo conversaciones telefónicas con el arquero, recibió sus visitas en los entrenamientos e incluso se reunió con él en su casa de La Plata.

Uno de los momentos de mayor cercanía se produjo durante la pretemporada, cuando Bella Italia tuvo la posibilidad de viajar a Argentina y trabajar durante cinco días en las instalaciones de Estudiantes de La Plata. “Fue para nosotros una experiencia espectacular y ahí sí tuvimos un diálogo más fluido, y no solo nosotros como cuerpo técnico, sino también los jugadores, una cercanía mucho mayor”, recordó.

El entrenador también valoró el involucramiento de Muslera más allá de su rol como propietario. “Un dueño como Muslera, capaz que en otro caso no iría ni se haría presente. Sin embargo, él cuando puede viene, pasa por el entrenamiento, manda un mensaje, está pendiente, pregunta qué pasó y mira los partidos. Eso vale mucho y se siente en el día a día”.

Mario Szlafmyc dirigiendo a Bella Italia Foto: Bella Italia

La apuesta por el talento desaprovechado y tres referentes

El armado del plantel fue uno de los aspectos centrales del trabajo de Szlafmyc. La idea no pasó por incorporar una gran cantidad de futbolistas experimentados, sino por encontrar referentes capaces de potenciar a jugadores jóvenes que, por diferentes circunstancias, no habían logrado consolidarse en el fútbol profesional.

En ese sentido, Alejandro González, Sebastián Gorga y el arquero argentino Matías Cano fueron piezas fundamentales. El entrenador ya había dirigido a Gorga en Central Español, mientras que con González le bastaron una conversación telefónica y una reunión presencial para comprobar que compartían una manera de entender la profesión.

Sobre Cano, en tanto, tuvo una particular definición: “Es un personaje que vale la pena pagar la entrada para verlo jugar al fútbol, más allá de que es un golero y es difícil decir esto de un golero. Lo de Matías vale la pena por su forma de jugar y por su forma de ser”.

A partir de esos tres referentes, Bella Italia apostó por futbolistas con buena formación, algunos con pasado en las inferiores de los grandes del fútbol uruguayo e incluso en instituciones argentinas, pero que no habían conseguido explotar su potencial. “Apuntamos al talento todavía desaprovechado o que todavía no terminó de explotar, para que con el liderazgo de los otros tres lograran alcanzar el nivel que nosotros creemos que pueden alcanzar”, señaló.

Szlafmyc utilizó una gráfica descripción para explicar el perfil de futbolista que buscó incorporar. “Lo que tenemos mucho es al crack que todavía no llegó, al que pudo y todavía no lo logró, o al que se lesionó y se le trancó la carrera. Las carreras no son lineales, tienen subidas y bajadas. Lo que apuntamos es a agarrarlos de repente en un valle para tratar de llevarlos a un pico”.

Plantel de Bella Italia en la Divisional C. Foto: Bella Italia

Una Divisional C cada vez más competitiva

Para el entrenador, una de las principales dificultades que presenta la tercera categoría del fútbol uruguayo es la cantidad de instituciones que compiten por apenas dos lugares en el profesionalismo. A eso se suma el crecimiento que experimentaron varios clubes en los últimos años, tanto en la conformación de sus planteles como en materia de infraestructura.

“No es la C de hace tres o cuatro años. Si vos te ponés a analizar los planteles, hay clubes con infraestructuras mejores que equipos de la A. Tenés a LSM, DFC y Terremoto, que tienen infraestructuras espectaculares y nuevas. Es realmente difícil competir con ellos”, manifestó. Según su análisis, entre 12 y 13 instituciones estaban en condiciones de pelear por el ascenso al comienzo de la temporada.

En ese contexto, Bella Italia nunca tuvo la obligación institucional de conseguir el objetivo, aunque sí fue una aspiración que compartieron desde un principio el cuerpo técnico y los futbolistas. “Lo que el club quería desde un principio era ser competitivo y poder estar en la conversación. Nunca fue un ‘tenemos que subir’. Tampoco tenemos un nivel de presupuesto que nos pudiera obligar a eso”, reconoció.

“En una divisional de ascenso todos soñamos con ascender. Si bien no era el objetivo cueste lo que cueste, sentíamos que teníamos la calidad suficiente para lograrlo. Y bueno, estamos a un partido”.

Bella Italia tras concretar su pasaje a la final por el segundo ascenso de la Divisional C. Foto: Bella Italia

Una revancha personal y la posibilidad de volver a hacerse un lugar

Para Szlafmyc, la final también tiene un significado especial desde el punto de vista personal. El entrenador recordó el ascenso conseguido con Plaza Colonia y la campaña realizada con Central Español, con el que alcanzó las semifinales de los playoffs de Segunda División, pero aseguró que hoy su mayor ilusión pasa por Bella Italia. “Siempre uno valora más lo que es el presente. Entonces, para mí, hoy subir con Bella Italia sería lo más importante de todo”, expresó.

Tras un período alejado de la actividad, el director técnico encontró en este proyecto la posibilidad de volver a mostrarse y recuperar terreno en un mercado laboral que considera cada vez más competitivo. “Fue un tiempo donde estuve afuera del mercado, donde no estuve en actividad, y cuando no estás en actividad el teléfono no suena. Volver con un logro, con un objetivo cumplido, más allá de que creo que el año ya es bueno, coronarlo con un ascenso sería reafirmar que somos un cuerpo técnico que está pronto para trabajar a cualquier nivel dentro de nuestro fútbol”.

Con humor, también graficó las dificultades que tienen los entrenadores para conseguir oportunidades: “Somos muchos nenes para el mismo trompo”. Incluso recordó una reflexión que le hacía su padre cuando comenzó su carrera como director técnico: “Hay entrenadores que fueron campeones del mundo y no tienen club, ¿y vos qué vas a dirigir?”.

El próximo domingo 6 de diciembre, en el Parque Palermo, Szlafmyc tendrá la oportunidad de coronar su regreso a la actividad y Bella Italia, la de dar un paso fundamental en el proyecto que encabeza Fernando Muslera: llegar al fútbol profesional uruguayo.