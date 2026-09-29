Manchester City, culpable: qué se comprobó, qué son los sham contracts, posibles sanciones y títulos bajo la lupa

El caso que mantiene en vilo al fútbol inglés dio este martes un paso decisivo. Una comisión independiente determinó que Manchester City cometió graves infracciones de las reglas financieras de la Premier League entre las temporadas 2008/09 y 2017/18. La Premier publicó el veredicto después de una investigación que comenzó formalmente con los cargos presentados en 2023. La decisión no significa que el proceso haya terminado: todavía falta determinar la sanción y el Manchester City anunció que apelará. Lo sucedido escaló hasta el gobierno británico y un hacker portugués fue importante en la causa.

¿De qué acusaban al Manchester City?

El expediente incluía 115 cargos y abarcaba nueve temporadas. En términos sencillos, la acusación central sostenía que el City no informó de manera correcta su situación financiera a la Premier League. La comisión consideró probado que el club utilizó acuerdos comerciales que calificó como “sham contracts”, es decir, contratos que no reflejaban la realidad económica de las operaciones. Según el fallo, esos acuerdos permitieron inflar los ingresos y reducir artificialmente los costos en más de 900 millones de libras (1,190,488,500 de dólares) durante el período investigado.

También se encontraron infracciones vinculadas con la información sobre los pagos a entrenadores y jugadores, el cumplimiento de las reglas financieras de la UEFA y las normas de sostenibilidad económica de la Premier League. A eso se sumó otro capítulo especialmente delicado: la comisión concluyó que el club no cooperó adecuadamente con la investigación y que hubo esfuerzos para obstaculizarla.

¿Qué sanciones podría recibir?

Esta es una de las grandes preguntas que todavía no tiene respuesta. Manchester City todavía no fue sancionado. La Premier League anunció que habrá una instancia separada para determinar el castigo. Entre las posibilidades contempladas por las reglas están una multa, una deducción de puntos e incluso la expulsión de la Premier League.

La posibilidad de una quita de títulos también está siendo discutida en torno al caso, pero no existe todavía una decisión que establezca que alguno será retirado. Primero deberá determinarse la sanción y, además, City tiene derecho a apelar el veredicto.

¿Qué dijo la Premier League?

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, calificó la decisión como “el caso disciplinario y la decisión más importantes en la historia de la Premier League”.

La liga sostuvo que el fallo establece los hechos de lo ocurrido durante el período investigado y que demuestra que el club infringió sistemáticamente las reglas durante casi una década. También remarcó que ahora buscará avanzar rápidamente con la etapa correspondiente a la sanción.

Vista aérea del Etihad Stadium del Manchester City. Foto: EFE

¿Qué respondió el Manchester City?

El club rechazó de manera contundente el fallo. En un comunicado publicado este martes afirmó estar “decepcionado y sorprendido” y sostuvo que es inocente de las acusaciones de la Premier League. El City asegura que cuenta con un “conjunto integral de pruebas irrefutables” para defender su posición y anunció que utilizará las vías de apelación disponibles. El club considera que el fallo contiene errores materiales de derecho, de principio y de hecho y sostiene que, por esas razones, no es seguro.

Por lo tanto, la historia continúa: el veredicto es un golpe para el club, pero todavía puede ser recurrido y la sanción aún no fue establecida.

"Decepcionado y sorprendido": el comunicado de Manchester City tras ser declarado culpable de irregularidades financieras. Foto: EFE

¿Qué títulos del Manchester City están comprendidos?

El período investigado va desde 2008/09 hasta 2017/18. En esas nueve temporadas el City ganó tres Premier League: 2011/12, con Roberto Mancini, 2013/14, con Manuel Pellegrini y 2017/18, con Pep Guardiola. También obtuvo durante ese período la FA Cup 2010/11 y tres Copas de la Liga: 2013/14, 2015/16 y 2017/18.

Esto no significa que esos títulos vayan a ser retirados. Son simplemente los trofeos conquistados durante el período que abarca la investigación. Si alguno quedara afectado dependerá de la sanción que finalmente determine la Premier League y de lo que ocurra posteriormente con las apelaciones.

¿El origen fue un hacker portugués?

Hay una historia detrás de todo el caso. Rui Pinto, un portugués que creó la plataforma Football Leaks, obtuvo y difundió documentos privados vinculados al fútbol europeo. Parte de ese material llegó al semanario alemán Der Spiegel, que en 2018 publicó documentos relacionados con las finanzas y acuerdos comerciales del Manchester City.

Por eso Pinto aparece frecuentemente señalado como el origen de las filtraciones que destaparon el escándalo, pero hay que hacer una distinción: no fue Pinto quien investigó y condenó al Manchester City. Las filtraciones fueron el punto de partida de investigaciones posteriores, primero de UEFA y después de la propia Premier League. El expediente que acaba de terminar con este veredicto fue llevado adelante por la liga y resuelto por una comisión independiente.

“Es increíblemente serio”: el caso escaló al gobierno británico

La repercusión llegó incluso al Gobierno británico. Lisa Nandy, secretaria de Estado de Cultura, Medios y Deporte, calificó el informe de la Premier League como “increíblemente serio” y dijo que resulta “increíblemente contundente”. Agregó que la situación genera preocupación tanto entre los hinchas del City como entre los seguidores de toda la Premier League.

Ahora comienza otro capítulo: qué castigo recibirá Manchester City y qué ocurrirá después de la apelación. Por el momento, hay un veredicto de culpabilidad, pero no una sanción definitiva.