Lucas Monzón fue presentado en Botafogo y Racing de Montevideo concretó una venta que fortalece sus arcas

Lucas Monzón fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de Botafogo y dio uno de los pasos más importantes de su carrera al incorporarse al vigente campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao.

El defensor zurdo de 24 años firmó contrato hasta diciembre de 2029 y ya se entrenó con sus nuevos compañeros.

La operación también representa una muy buena noticia para Racing de Montevideo. El club de Sayago confirmó que vendió el 60% de la ficha del futbolista al conjunto carioca, mientras que retendrá el 40% de los derechos económicos, por lo que podrá beneficiarse de una eventual transferencia futura si el zaguero vuelve a ser negociado.

Si bien ni Racing ni Botafogo hicieron públicos los montos de la transferencia, la institución uruguaya sí oficializó que el club brasileño adquirió el 60% del pase, por lo que el dinero de esta negociación ingresará directamente a las arcas del equipo de Sayago.

Monzón llega a Río de Janeiro tras destacarse con Racing, donde se consolidó como uno de los zagueros jóvenes con mayor proyección del fútbol uruguayo. Su buen rendimiento despertó el interés de Botafogo, que terminó concretando la compra una vez levantadas las restricciones que tenía para incorporar futbolistas.

Os lances do novo zagueiro alvinegro estão na tela! Solta o play para conhecer mais de Lucas Monzón, Família Botafogo! ▶️⚽️🛡️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/mAuNqGD2pG — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 20, 2026

Nacido en Yaguarón, Brasil, pero internacional con Uruguay, el defensor inició su carrera en Danubio y también tuvo pasajes por Montevideo Wanderers, New York Red Bulls de la MLS antes de regresar al fútbol uruguayo para defender a Racing y por último vestir los colores de Junior de Barranquilla.

En el equipo de Sayago disputó 47 partidos oficiales y convirtió un gol, además de ganarse un lugar en la selección uruguaya absoluta.

Para Racing, además del ingreso económico inmediato, la decisión de conservar el 40% de la ficha puede transformarse en un negocio aún más importante si Monzón logra consolidarse en Botafogo y despierta el interés de clubes europeos en los próximos mercados de pases.