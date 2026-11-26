La quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League tuvo una jornada de miércoles con cuádruple actividad para los uruguayos en Europa. El Sporting de Maximiliano Araújo y Rodrigo Zalazar rescató un empate ante Manchester United, el Liverpool de Ronald Araujo volvió al triunfo tras golear en su visita al Brujas, mientras que el Villarreal de Santiago Mouriño se metió a zona de playoffs tras un necesitado triunfo.

El Papo fue el de actuación más destacada. El puntero uruguayo, que jugó más adelantado al equipo luso salir con línea de tres, recibió un penal un minuto después de que Luis Suárez le entregara uno a las manos de Senne Lammens. El ex Wanderers recibió un pase largo, partió habilitado y cuando quiso recortar hacia el medio el arquero belga se lo llevó puesto. Esta vez el colombiano no falló con un potente remate cruzado y raso a los 33'.

Si bien el United lo dio vuelta con una dosis de fortuna por doblete de Bruno Fernandes, el primero de penal —tras falta cometida sobre Lisandro Martínez— y el segundo por un mal pique a metros del arquero, Sporting rescató un punto por un insólito error de Lammens. Un centro llovido de Iván Fresneda lo terminó perdiendo el arquero belga y la pelota cayó a los pies de Suárez que firmó su doblete a los 80' cuando Zalazar ya estaba en cancha (ingresó a los 68').

El empate sacó a Sporting de los ocho mejores, siendo superado por Como, Barcelona, Real Betis y el Liverpool de Araujo, que con el uruguayo jugando los 90' minutos como central tras descansar Virgil van Dijk, goleó 3-0 al Brujas de visita.

Alexander Isak abrió la cuenta a los 13' tras asistencia de Dominik Szoboszlai, luego de un gran pase entre líneas de Bradley Barcola. Los Reds resistieron en un partido de ida y vuelta hasta que a los 79' ganaron tranquilidad por un golazo de Florian Wirtz, que con un remate a colocar de afuera del área le dio tranquilidad a los de Andoni Iraola. La goleada la selló Isak, que aprovechó un pelotazo largo de Alisson Becker y en el mano a mano ante Yan Sommer definió picándola. Con el triunfo el equipo de Anfield se mantuvo entre los ocho mejores, que otorgan boleto directo a los octavos de final.

Por su parte el Villarreal de Mouriño se repuso de la estrepitosa goleada 6-0 ante el Paris Saint-Germain y sumó tres puntos impostergables para ocupar el puesto 24, el último que da lugar a la fase de play-offs. El uruguayo completó los 90' en el lateral derecho en la victoria 1-0 ante el Slavia Praga, y pudo festejar gracias al gol del canadiense Tajon Buchanan, que aprovechó una segunda pelota que le quedó a merced dentro del área.