Galatasaray está en plena levantada en la Champions League, ya que sumó su tercera victoria al hilo en el certamen tras superar 1-0 a Aston Villa en el Rams Park Stadyumu por la quinta fecha de la fase de la liga de la Orejona. Pero en ese encuentro se dio un hecho que genera preocupación en el equipo turco: la salida por lesión de Lucas Torreira.

El uruguayo comenzó desde el vamos en el equipo locatario, que logró romper la paridad en el resultado en el minuto 77. Después de un tiro de esquina y una serie de rebotes en el área británica, Deniz Gül ganó de cabeza —y al mismo recibió un duro golpe en la cara— para estampar el único tanto del partido.

¡HIZO EL GOL Y SE LLEVÓ LA PEOR PARTE TAMBIÉN! Deniz Gul marcó el 1-0 del Galatasaray ante Aston Villa, pero cuando metió el cabezazo ¡se llevó una patada en la cabeza de Nico Jackson! ¡Eso dolió!



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De esta manera, Galatasaray sumaba una importante victoria para soñar con la posibilidad de seguir con vida en el certamen más importante del fútbol europeo a nivel internacional.

Parecía que la historia iba a terminar de la mejor forma para el conjunto turco, pero a falta de un minuto para el final Torreira recibió una falta que encendió las alarmas en el Galatasaray. El oriundo de Fray Bentos tenía la pelota y Ross Barkley, en su afán de arrebatarle el balón, le propinó un duro pisotón.

Por esa acción el futbolista del Aston Villa fue amonestado, mientras que Torreira quedó tendido en el suelo, recibió la asistencia médica y debió ser sustituido. En su lugar ingresó el alemán Ilkay Gundogan para disputar los últimos minutos del encuentro.

En el momento del cambio se lo vio pisar con mucha dificultad al exjugador del Atlético de Madrid y Arsenal.

Los números de Lucas Torreira en la temporada

Lucas Torreira festeja su gol para Galatasaray ante Samsunspor en Turquía. Foto: Galatasaray

En la actual temporada 2026-2027 Lucas Torreira lleva disputados un total de 16 encuentros con la camiseta de Galatasaray entre todas las competencias, donde consiguió marcar dos goles, aportó cuatro asistencias, recibió una amarilla y una tarjeta roja.

En esa línea, el futbolista de la selección uruguaya es un elemento importante en el equipo titular del Galatasaray para el director técnico Okan Buruk.

Cabe destacar que Torreira volvió a ponerse la casaca Celeste con la llegada de Diego Forlán como entrenador interino. El volante estuvo presente en cuatro de los cinco partidos que lleva el ciclo de Cachavacha.

Torreira usó la camiseta de la selección uruguaya en las victorias 2-1 ante Argentina, 6-1 frente a India, 4-1 ante Corea y en la caída 3-1 contra Japón.

Nicolás Paz y Lucas Torreira en Amistoso Internacional: Argentina - Uruguay. Foto: EFE

El Galatasaray de Lucas Torreira lidera la liga turca

El Galatasaray de Lucas Torreira lidera la Súper Liga de Turquía con 31 puntos gracias a 10 victorias, un empate y una derrota. Lo persigue Trabzonspor con 28 unidades por nueve triunfos, un empate y dos caídas.