Real Madrid recibe a PSV Eindhoven este martes (17:00 por ESPN y Disney+) en el Santiago Bernabéu, por la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. El equipo español buscará su quinta victoria consecutiva en el certamen para mantenerse en los primeros puestos y acercarse a la clasificación directa a los octavos de final.

El Merengue suma 12 puntos y se ubica segundo, igualado con el líder Paris Saint-Germain, pero con peor diferencia de goles. El equipo de José Mourinho atraviesa un gran momento: ganó sus cuatro encuentros europeos y viene de vencer 2-1 al Celta de Vigo por LaLiga. Además, lleva nueve triunfos consecutivos en todas las competiciones.

Kylian Mbappé, que convirtió en los cuatro partidos en lo que va del torneo, será una de las principales cartas ofensivas del equipo Merengue que contará con el uruguayo Federico Valverde, probablemente ocupando el lateral derecho. Real Madrid no podrá contar con Raúl Asencio, Rodrygo ni Ferland Mendy, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Del otro lado estará un PSV que llega con cuatro puntos y ocupa el puesto 24, el último que da acceso a los playoffs de clasificación a octavos. El conjunto neerlandés, dirigido por Peter Bosz, suma una victoria, un empate y dos derrotas en el torneo: venció a Porto, igualó con Shakhtar Donetsk y cayó ante RB Leipzig y Club Brugge.

En la Eredivisie, sin embargo, el PSV es líder con 29 puntos y llega entonado tras golear 4-1 a NEC Nijmegen como visitante. Sven Mijnans, con nueve goles en la temporada, es su máximo goleador.

Real Madrid vs. PSV: alineaciones probables

Día: martes 24 de noviembre

Hora: 17:00

Torneo: Champions League, quinta fecha de la fase de liga

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militão, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Camavinga; Diomande, Brahim Díaz, Vinícius Júnior; Mbappé.

DT: José Mourinho.

PSV: Matej Kovář; Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Filip Kostić; Kodai Sano, Noah Fernández; Ivan Perišić, Sven Mijnans, Ruben Van Bommel; Guus Til.

DT: Peter Bosz.

Estadio: Santiago Bernabéu