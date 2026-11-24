A 24 horas de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes, Montevideo será escenario de un encuentro que reunirá a dirigentes, exfutbolistas, empresarios y referentes de la industria del fútbol sudamericano. El próximo viernes 27 de noviembre, Kibón recibirá la segunda edición del Latam Football Forum, una jornada que combinará conferencias, intercambio institucional, networking y actividades abiertas al público.

El evento contará con la presencia de Maxi López, socio estratégico de la iniciativa, y del campeón del mundo David Trezeguet, quien participará en representación de River Plate. También estarán los presidentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

En el ámbito local, los presidentes de Nacional y Peñarol, Ricardo Vairo e Ignacio Ruglio, respectivamente, compartirán un panel sobre gestión deportiva. Además, habrá representantes de clubes como Internacional de Porto Alegre y River Plate, entre otras instituciones de la región.

«Me entusiasma que ese día se encuentren quienes juegan, dirigen, cuentan y viven el fútbol. Y espero que de esas conversaciones salgan ideas y vínculos que sigan creciendo después del Foro», expresó Federico Scotellaro, CEO del Latam Football Forum, al explicar el espíritu de la iniciativa.

La actividad se desarrollará en un escenario especialmente elegido por su cercanía con la definición continental. Entre los temas previstos figuran el análisis de la final de la Libertadores, el presente y el futuro del fútbol sudamericano, los desafíos en la gestión de los clubes, el liderazgo institucional y el horizonte del Mundial 2030.

El salón principal de Kibón tendrá capacidad para 700 personas y contará con hasta 13 stands de marcas vinculadas a la industria deportiva. La propuesta también buscará trascender las conferencias: en el exterior funcionará una Fan Zone de acceso libre y gratuito, con fútbol tenis, teqball, metegol, música en vivo y un patio gastronómico con food trucks.

La jornada comenzará a las 9:30 con las acreditaciones, tendrá una recepción de café a las 10:00 y se extenderá hasta las 20:00, cuando está previsto un espectáculo y una fiesta de cierre.

Las entradas están disponibles a través de RedTickets, con dos modalidades: general, que permite acceder a las conferencias y espacios comunes, y preferencial, que agrega ubicaciones cercanas al escenario y acceso a un living exclusivo compartido con las figuras invitadas.

¿Qué es el Latam Football Forum?

El Latam Football Forum se presenta como una plataforma internacional de encuentro para los principales actores de la industria del fútbol latinoamericano. Su objetivo es conectar a dirigentes, clubes, empresas, medios y figuras del deporte para intercambiar experiencias, generar oportunidades comerciales y promover alianzas estratégicas.

La primera edición se realizó en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Asunción, con el apoyo de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ahora, con Montevideo como sede y el respaldo de la AUF, la iniciativa busca ampliar su alcance regional y posicionarse como un espacio de referencia para debatir sobre la industria futbolística.

"La idea es hablar del fútbol desde adentro", resumió Scotellaro sobre el concepto que dio origen al proyecto, que tiene entre sus objetivos acercar a los protagonistas del negocio a los hinchas y generar un ámbito de discusión sobre los desafíos que enfrenta el deporte.

"Esta segunda edición nos entusiasma especialmente porque llega a Montevideo en la previa de la final de la Libertadores. Contamos con el apoyo de la Asociación Uruguaya de Fútbol y con la participación confirmada de los presidentes de la AUF y la AFA en la mesa sobre el futuro del fútbol latinoamericano", señaló también, y adelantó la presencia de los presidentes de Peñarol y Nacional como "anfitriones locales".

"Va a ser una oportunidad para escuchar de primera mano cómo se toman decisiones y qué desafíos tienen por delante los dos grandes del fútbol uruguayo", concluyó.