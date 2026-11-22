Hay una regla implícita en el fútbol: no te enamores de un jugador cedido. En Liverpool, sin embargo, los hinchas parecen dispuestos a correr el riesgo de un corazón roto con Ronald Araujo. El uruguayo volvió a demostrar su buen momento en la goleada 4-0 ante Manchester United (en zona de descenso) y se fue ovacionado cuando fue sustituido a los 85 minutos.

Este domingo, en la goleada 4-0 ante los Red Devils por la Premier League, Araujo volvió a cumplir una buena actuación como lateral derecho y se llevó una de las recompensas más significativas que puede recibir un futbolista: la ovación de sus hinchas. Joe Gomez ingresó en su lugar, mientras el riverense se retiraba con el aplauso cerrado de los hinchas de Liverpool.

Su participación también estuvo en una de las jugadas que marcaron el partido. En el tiro libre que terminó con el gol de Dominik Szoboszlai, Araujo se ubicó cerca de la barrera y se movió justo antes del remate para abrirle un espacio disparo del húngaro. El defensor había sido protagonista, además, de la acción que derivó en la expulsión de Leny Yoro: su pase largo encontró a Alexander Isak a espaldas de la defensa y el francés terminó derribándolo cuando se iba hacia el arco. Así llegó el gol y fue la jugada que inclinó la balanza para los de Anfield.

El uruguayo fue titular una vez más y confirmó que se convirtió en una pieza importante para el equipo de Andoni Iraola. Su rendimiento no es una aparición aislada. A fines de octubre, los hinchas lo eligieron como el mejor jugador del club en el mes. Araujo disputó los 12 partidos de ese período y convirtió dos goles y una asistencia en dos partidos de UEFA Champions League.

Además del bien rendimiento, el uruguayo también se adaptó a una posición diferenteque incluso tuvo buena aceptación para Diego Forlán en la selección uruguaya. En Barcelona, Araujo había desarrollado, principalmente, su carrera como zaguero central, pero en Inglaterra encontró espacio como lateral derecho. Según los datos de Opta, el 76% de sus minutos en Liverpool son en esa función. Su potencia física y su entrega parecen encajar perfecto con lo que esperan de él en Anfield y este domingo se lo hicieron notar con un aliento creciente cada vez que disputó y ganó un duelo.

El contraste con su etapa final en Barcelona es evidente. Araujo había perdido protagonismo, no era considerado una pieza titular indiscutida y atravesaba un momento deportivo complicado. La salida a préstamo le permitió cambiar de escenario y recuperar continuidad. Era el viaje que realmente necesitaba. Además, el calendario de noviembre le presentó una exigencia particular: estuvo con la selección uruguaya durante la fecha FIFA, disputó los amistosos ante Argentina y República Dominicana y volvió a Inglaterra para ponerse rápidamente a disposición de Liverpool. Apenas cinco días después del último encuentro con la Celeste, fue titular ante Manchester United.

La conexión con la gente también creció con rapidez. No se trata solamente de sus actuaciones defensivas o de sus números. Araujo transmite una intensidad que conecta con el tipo de futbolista que Anfield suele reconocer: el que va a cada pelota como si fuera la última. Ya había recibido muestras de afecto en partidos anteriores y este domingo sumó una ovación en uno de los clásicos más importantes del fútbol inglés.

Ronald Araujo ante Diogo Dalot en el partido entre Liverpool y Manchester United por Premier League. Foto: EFE

No te enamores de un jugador cedido: el riesgo que Liverpool parece correr con Araujo

Hay un detalle que sobrevuela esta historia. Araujo no pertenece a Liverpool: llegó cedido desde Barcelona. Aunque inicialmente se conocieron detalles de una opción de compra cercana a los 55 millones de euros, algunos informaciones posteriores señalaron que el acuerdo no incluye una cláusula fija y que los clubes deberían negociar si los ingleses quieren retenerlo. Su continuidad, por tanto, no está resuelta.

Ahí aparece la encrucijada. Liverpool encontró en el uruguayo un titular, un futbolista que respondió en una posición nueva y, como si eso fuera poco, también un jugador que ya se ganó el cariño de la tribuna. Los hinchas parecen haberse enamorado de él, aunque saben que al final de la temporada podría regresar a Barcelona.

La frase dice que no hay que enamorarse de un cedido. En Anfield, por ahora, parece que ya es demasiado tarde. Aunque hay una luz de esperanza. Deco, director deportivo del Barcelona, declaró hace unos días en relación a esta situación. “Un poco de dinero no vendría mal”.

Resumen del partido: Liverpool 4-0 Manchester United, por la Premier League

Liverpool goleó 4-0 a Manchester United en Anfield, en el debut de Mauricio Pochettino como entrenador de los Diablos Rojos. La visita quedó con diez jugadores desde los ocho minutos por la expulsión de Leny Yoro y Dominik Szoboszlai abrió el marcador de tiro libre; Florian Wirtz amplió a los 13’, mientras que Rio Ngumoha (66’) y Víctor Muñoz (82’) completaron la goleada. Con este triunfo, Liverpool trepó al cuarto puesto, con 21 puntos, a siete del líder Arsenal (28). Manchester United, en cambio, quedó 19.º, en zona de descenso, con apenas ocho unidades.