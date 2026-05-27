Los convocados de Países Bajos para el Mundial 2026: Depay, de Jong y van Dijk forman parte de la lista

La selección de Países Bajos confirmó este miércoles su lista de 26 convocados para el Mundial 2026 y una de las grandes novedades es la presencia de Memphis Depay, quien llega con poco ruedo ya que hace dos meses se mantiene afuera de las canchas debido a una lesión muscular.

El delantero del Corinthians, máximo goleador histórico de la Oranje con 55 tantos en 108 partidos, apenas volvió a jugar el fin de semana pasado en el Brasileirao, donde disputó 34 minutos. Además sus números en el club paulista están lejos de ser los mejores, con tan solo un gol en los últimos trece encuentros desde enero.

A pesar de todo, el entrenador Ronald Koeman decidió respaldarlo públicamente: "No puedo prescindir de un jugador de su clase si está bien físicamente", justificó el técnico neerlandés al anunciar la convocatoria.

La mayoría de las ausencias destacadas ya se conocían, como las de Xavi Simons (Tottenham) y Matthijs de Ligt (Manchester United), ambos descartados, al igual que Stefan de Vrij (Inter de Milan), que se lesionó este fin de semana en la Serie A.

Los pesos pesados sí están todos: el guardameta Bart Verbruggen; los defensas Virgil van Dijk y Denzel Dumfries; los centrocampistas Frenkie de Jong y Tijani Reijnders; y el delantero Cody Gakpo.

Países Bajos ocupa un lugar en el Grupo F y se enfrentará a Japón, Suecia y Túnez.

Los 26 convocados por Koeman

Arqueros: Bart Verbruggen (Brighton, ING), Mark Flekken (Bayer Leverkusen, ALE) y Robin Roefs (Sunderland, ING).

Defensas: Denzel Dumfries (Inter de Milán, ITA), Mats Wieffer (Brighton, ING), Virgil van Dijk (Liverpool, ING), Jurrien Timber (Arsenal, ING), Jan Paul van Hecke (Brighton, ING), Jorrel Hato (Chelsea, ING), Micky van de Ven (Tottenham, ING) y Nathan Ake (Manchester City, ING).

Mediocampistas: Frenkie de Jong (Barcelona, ESP), Quinten Timber (Olympique Marsella, FRA), Teun Koopmeiners (Juventus, ITA), Ryan Gravenberch (Liverpool, ING), Marten de Roon (Atalanta, ITA), Donyell Malen (Roma, ITA), Tijani Reijnders (Manchester City, ING), Justin Kluivert (Bournemouth, ING) y Guus Til (PSV Eindhoven).

Delanteros: Cody Gakpo (Liverpool, ING), Noa Lang (Galatasaray, TUR), Memphis Depay (Corinthians, BRA), Brian Brobbey (Sunderland, ING), Wout Weghorst (Ajax) y Crysencio Summerville (West Ham, ING).

Con información de AFP