Lens 0-1 Sporting en vivo por Champions: Maxi Araújo titular y Luis Suárez adelanta a los portugueses

Este martes vuelve la UEFA Champions League con la segunda fecha de la fase de liga y la participación de varios futbolistas uruguayos. El primero en salir a escena será Maximiliano Araújo mientras que no estará a la orden Rodrigo Zalazar con el Sporting de Lisboa, que visitará al Lens en Francia. También jugarán el Napoli de Mathías Olivera ante el Villarreal de Santiago Mouriño y Galatasaray, con Lucas Torreira, recibe al Barcelona.

Lens 0-1 Sporting de Lisboa

Lens recibe a Sporting de Lisboa desde las 13:45 de Uruguay en un duelo entre dos equipos que buscarán mantener su buen comienzo europeo. El conjunto francés se hace fuerte en casa y lleva seis partidos consecutivos sin perder como local en la Champions, mientras que los portugueses ganaron sus tres encuentros más recientes en la fase liga. Sporting, además, llega con buenos antecedentes recientes frente a rivales franceses, aunque sus últimas tres victorias de ese tipo fueron en Lisboa.

El el equipo portugués será titular como lateral derecho el uruguayo Maximiliano Araújo, pero no será de la partida Rodrigo Zalazar, que recibió un golpe en la victoria ante Sporting Braga, para la que convirtió un gol, y quedó descartado por una fatiga muscular para este encuentro por Champions.

A los 22 minutos se abrió la cuenta en Francia gracias al gol del colombiano Luis Suárez, que llegó por el corazón del área para conectar un centro del australiano Nestory Irakunda desde la banda izquierda.

GOL DE LUIS SUÁREZ CON SPORTING ANTE LENS El colombiano anticipó a los defensores y con pierna derecha puso el 1-0 ante los franceses a los 22'. 📺 Mira TODA la 🏆 #UCL por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/aL2AT3Ra1h — ESPN Colombia (@ESPNColombia) October 13, 2026

Sabah 0-0 Slavia Praga

Sabah de Azerbaiyán enfrenta a Slavia Praga desde las 13:45 con el objetivo de aprovechar su localía y sumar en la fase liga. El conjunto azerbaiyano ganó los cuatro partidos que disputó en casa durante la fase de clasificación, mientras que el equipo checo atraviesa una larga sequía en la Champions: no gana un partido de la competición desde 2007 y buscará cortar esa racha.

(16:00) Arsenal vs. Lille

Arsenal recibe a Lille desde las 16:00 de Uruguay y buscará extender su gran rendimiento europeo. El equipo londinense encadena 13 victorias consecutivas en la fase liga y ha mostrado solidez defensiva, con cinco partidos sin recibir goles en sus últimos siete encuentros de Champions. Lille, por su parte, intentará romper una racha adversa como visitante frente a equipos ingleses, ante los que perdió sus ocho encuentros más recientes fuera de casa.

Atlético de Madrid vs. Manchester United

Atlético de Madrid y Manchester United protagonizan uno de los duelos más atractivos de la jornada desde las 16:00. El equipo de Diego Simeone buscará hacerse fuerte en el Metropolitano, aunque tiene un antecedente desfavorable frente a clubes ingleses en la fase de grupos o fase liga de la Champions: nunca ganó, con cuatro empates y siete derrotas. United llega con un registro más alentador frente a equipos españoles, ante los que perdió apenas uno de sus últimos 11 partidos.

Inter de Milán vs. Club Brujas

Inter recibe a Club Brujas desde las 16:00 con la necesidad de recuperar su mejor versión europea. El equipo italiano perdió seis de sus últimos siete partidos de Champions y acumula tres derrotas consecutivas como local en la competición, una racha inédita en su historia. Club Brujas buscará aprovechar ese momento, aunque sus antecedentes ante equipos italianos tampoco son favorables: ganó apenas dos de sus últimos 18 enfrentamientos.

RB Leipzig vs. PSV Eindhoven

RB Leipzig y PSV se enfrentan desde las 16:00 en un duelo entre dos equipos que necesitan mejorar sus registros europeos. Leipzig ganó apenas uno de sus últimos 11 partidos de Champions y lleva 19 encuentros consecutivos en competiciones UEFA sin mantener la portería a cero. PSV, en tanto, tiene dificultades cuando visita Alemania: consiguió una sola victoria en 21 partidos fuera de casa ante rivales de ese país.

Viking vs. Bayern Múnich

Bayern Múnich visita a Viking desde las 16:00 con el objetivo de confirmar su condición de favorito. El equipo alemán está invicto en sus nueve enfrentamientos europeos ante clubes noruegos y ha marcado cuatro o más goles en cinco de sus últimos siete partidos de Champions. Harry Kane será uno de los nombres a seguir: el delantero inglés lleva ocho encuentros consecutivos anotando en la competición.

Villarreal vs. Napoli

Villarreal recibe a Napoli desde las 16:00 en un cruce entre dos equipos que buscan mejorar su situación europea. El conjunto español arrastra 12 partidos sin ganar en la Champions y perdió sus siete encuentros más recientes en la fase liga. Napoli, sin embargo, tampoco llega con una estadística contundente como visitante: no ganó ninguno de sus últimos seis partidos fuera de casa en la competición.