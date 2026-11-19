El próximo viernes 27 de noviembre, a tan solo 24 horas de la gran final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes, Kibón se convertirá en el epicentro del fútbol sudamericano con la segunda edición del Latam Football Forum. El evento promete una jornada de charlas, networking y entretenimiento que reunirá a destacadas figuras del deporte, dirigentes de primer nivel e hinchas.

Tras una primera edición celebrada en Asunción, la iniciativa llega a la capital uruguaya consolidada como un espacio internacional de encuentro para los protagonistas y profesionales de la industria, pero con una propuesta abierta para acercar a los fanáticos a sus clubes e ídolos.

Protagonistas en el escenario y debates clave

El evento contará con la presencia estelar de Maxi López, quien participa como socio estratégico del foro, y del campeón del mundo David Trezeguet, quien asistirá en representación de River Plate.

En el plano institucional, la grilla de oradores confirmados incluye a los presidentes de las asociaciones rectoras del Río de la Plata: Ignacio Alonso (AUF) y Claudio Tapia (AFA). También dirán presente autoridades y referentes de clubes gigantes de la región, como el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, y representantes de Peñarol, Internacional de Porto Alegre y el propio River Plate, entre otras instituciones que se irán anunciando a través de las redes oficiales del evento.

A lo largo de la jornada, los conferencistas abordarán desde un único escenario diversas temáticas vinculadas a la actualidad y el futuro del deporte: el análisis de la gran final continental, el presente del fútbol regional, los desafíos en la gestión de clubes, el liderazgo y el horizonte hacia el Mundial 2030.

Actividades dentro y fuera del salón

Vista aerea del Parador Kibon sobre la rambla de Pocitos en la ciudad de Montevideo, ND 20230403, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

El salón principal de Kibón, con capacidad para 700 personas, albergará hasta 13 stands de las principales marcas de la región, generando un espacio de intercambio directo con el público desde la mañana hasta el cierre.

En paralelo, en el exterior de Kibón funcionará una Fan Zone de acceso libre y gratuito para todos los que transiten por la rambla. Este espacio al aire libre contará con mesas de teqball, una cancha de fútbol tenis, arcos, música en vivo y un patio gastronómico con food trucks.

Horarios y entradas

La actividad comenzará a las 9:30 con la apertura de acreditaciones y una recepción de café a las 10:00, extendiéndose durante toda la tarde hasta las 20:00, momento en el que se realizará un show y fiesta de cierre.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de RedTickets en dos modalidades:

