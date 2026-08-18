Las inundaciones en Melo impidieron que Cerro Largo reciba a Defensor en el Ubilla y ya se fijó nuevo escenario

El estadio Antonio Eleuterio Ubilla volvió a sufrir por las inclemencias del tiempo y esta vez Cerro Largo no podrá ser local allí por el Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El equipo arachán tenía fijado allí su partido ante Defensor Sporting por la tercera fecha del certamen, pero el compromiso cambió de escenario luego de las fuertes lluvias que azotaron tanto aMelo como a la localidad de Cerro Largo.

En 48 horas, las lluvias copiosas llegaron a acumular 100 milímetros de agua y afectaron incluso a viviendas. Precisamente en Melo se registraron inundaciones en el barrio Soñora, en la zona de la rambla Costanera y en la zona del estadio Municipal.

Al tiempo que hubo más de 20 evacuados, sobre el mediodía de este martes comenzaron a circular algunas imágenes de cómo se encontraba la zona del estadio Ubilla. La zona perimetral al recinto donde es local Cerro Largo se encontraba inundada y también la zona de terreno de juego más cercana al túnel desde donde los jugadores salen a la cancha.

Así se encuentan este martes las zonas aledañas al estadio Ubilla tras las lluvias copiosas en Melo. Foto: Manuel Vázquez

Aunque restan varios días hasta el partido fijado para el próximo sábado a las 15:00, el pronóstico climático no es alentador, la situación actual del estadio tampoco y eso obligó a que se cambiar al escenario. Se mantienen día y hora, pero el partido entre Cerro Largo y Defensor Sporting se jugará en el estadio de Progreso, el Abraham Paladino de La Teja, según pudo confirmar Ovación con la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Tanto el conjunto arachán (10°) como el Tuerto (11°) están separados por tres unidades en la Tabla Anual y se disputarán puntos clave en sus aspiraciones por volver a competir por un lugar en las copas internacionales de la próxima temporada.

Cerro Largo y Defensor Sporting se enfrentaron en el Ubilla el pasado 13 de julio por el Torneo Intermedio y fue empate 1-1 con goles de Diego Daguerre para los locales y Alexander Machado para la visita.

El cambio de locación no le sienta tan mal al conjunto arachán porque el próximo martes 26 del corriente deberá jugar a las 17:00 en el Parque Prandi de Colonia ante Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay. Para los hinchas del equipo violeta, será una oportunidad de que el viaje para ir a ver a su equipo.

Esta es la segunda vez en el mes que el estadio Ubilla sufre por las inclemencias del tiempo. El jueves 6 de agosto, las fuertes tormentas que afectaron a gran parte del territorio nacional, derribaron un sector del muro perimetral del recinto y el partido ante Juventud, por la primera fecha del Clausura, se disputó con una contención en esa zona y guardia de seguridad.